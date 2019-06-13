Aslına bakarsanız her mevsim sofraların kraliçesi olabilecek lezzettedir ama özellikle yaz aylarında bol sulu taze domateslerle yapılmış, buz gibi bir zeytinyağlı taze fasulye yemeğinin lezzetine doyum olmaz. Yapanı çok fazla uğraştırmayan, kısa sürede pişen, sıcak da soğuk da yenebilen fasulye yemeği tarifimiz aşağıda. Malzemeleri kavurmadan çiğden yapılan taze fasulye yemeği tarifi her sofrada mutlaka yer almalı.
Taze fasulyeleri kenarlarındaki kılçıklarını keserek güzelce ayıklayın.
Soğanı küp küp doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın.
Domatesleri de soyup küp küp doğrayın.
Soğan, sarımsak, domates, şeker, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.
Tencerenin dibine zeytinyağını gezdirin.
Üzerine fasulyeleri, en üste de domates soğan karışımını yerleştirip kapağını kapatın.
Yapışmaması için kısık ateşte fasulyeler sararana kadar pişirin.
Pişen yemeği fasulyelere zarar vermeden karıştırıp harmanlayın.
Arzu ederseniz üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin.
Sıcak da yenebilir ancak birkaç saat buzdolabında bekletip soğuttuğunuzda çok daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun!