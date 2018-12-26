Falafel nasıl yapılır? Kabaklı falafel tarifi
Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılan falafel, Lübnan mutfağının en bilindik yemeklerinden biri. Falafel, özellikle vejetaryenler ve veganlar için kurtarıcı bir lezzet. Peki, falafel nasıl yapılır? İşte kabaklı falafel tarifi...
Malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 adet kabak
1 tutam tuz
1 bağ dereotu
1 tutam kimyon
1 tutam karabiber
Panelemek için
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta sarısı
Yapılışı:
Nohutların kabuklarını temizleyin. Kabakları rendeleyin. Rendelediğiniz kabakları iyice sıkın. Eğer çok iyi sıkamıyor ve hafif suyu kalıyorsa, un ekleyin.
Geniş bir kabın içerisine nohutları bir çatalla ezin. Üzerine kabakları ekleyin ve baharatları ekleyip yoğurun. Hamurun kıvamı, ellerinize yapışmayan ancak, çok sert olmayan bir kıvamı olmalı.
En son dereotunu kıyarak ilave edin. Hazırladığınız harcı elinizde yuvarlayın. Kızartma yağını iyice kızdırın. Falafel toplarını yumurta sarısı ve galeta ununa bulayıp, kızarttıktan sonra servis edin.
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