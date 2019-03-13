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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.03.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Fajita nedir? Fajita nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

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Fajita nedir? Fajita nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

Meksika kökenli bir yemek olan fajita son yıllarda ülkemizde de popüler bir hal aldı. Orijinalinde jülyen şeklinde kesilmiş bonfile etinin kullanıldığı fajita, tavuk etiyle de hazırlanabiliyor. Peki, evde fajita nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler ve adım adım tarifi

Fajita ya da Fajitas,  ızgara et ve buğday ya da mısır unuyla yapılmış tortilla ile ikram edilen bir çeşit yemektir. Orijinali dana eti ile yapılmasına karşın günümüzde tavuk, domuz ve karides ile yapılan çeşitlerini bulmak olasıdır. Lokantalarda, et, soğan ve değişik tipteki dolmalık biberlerle birlikte pişirilmektedir. Yanında ise sos olarak avokado sosu, salsa sosu ve kremalı sos gibi soslar ile sunulmaktadır. Fajita, İspanyolca'da "Etin en güzel bölümü" manasını taşımaktadır.  Fajitanın püf noktası jülyen şeklinde doğranması, yüksek ateşte hızlıca sotelenmesidir. 

• 400 gram dana bonfile adet soğan
• 2 çorba kaşığı tereyağı
• 1 adet kırmızıbiber
• 1 adet sivri biber
• 1 sarı biber
• 2 çorba kaşığı soya sosu
• Tuz
• Karabiber

Yapılışı

Etleri uzunlamasına ince ince doğrayın. Soğanları soyup dört parçaya bölün. Biberleri de etlerle aynı uzunluk da olacak şekilde doğrayın.  Tereyağını bir tavaya alın, etleri ve soğanları ekleyip kavurun. Soğanlar kızarınca soya sosu ve karabiberi ekleyip servis tabağına alın. Sıcak servis yapın.

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