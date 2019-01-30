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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.01.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Ezogelin pilavı nasıl yapılır? İşte ezogelin pilavı tarifi

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Ezogelin pilavı nasıl yapılır? İşte ezogelin pilavı tarifi

Sıradan pilav tariflerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Ezogelin pilavı. Pirinç, bulgur ve arpa şehriye aynı tarifte buluşuyor, kapya biber, yeşil biber ve domatesle görsel şölene dönüşüyor. Peki, ezogelin pilavı nasıl yapılır?

Ezogelin çorbası hemen hemen herkesin severek tükettiği bir lezzet. Peki, hem pirinç hem de bulgur severleri aynı tencerede buluşturan ezogelin pilavını denediniz mi? İşte, içinde hem pirinç, hem bulgur hem de arpa şehriye bulunduran ezogelin pilavı için gerekli malzemeler…

EZOGELİN PİLAVI

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı tel şehriye

1 su bardağı pirinç̧

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet yeşil biber

2 adet domates

1 adet defne yaprağı

1 adet kapya biber

3,5 su bardağı su

1 çay kaşığı Kuru nane

1 çay kaşığı Pul biber

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Yapılışı:

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Tel şehriyeyi ilave edip renkleri dönünceye kadar kavurun. Pirinç ve bulguru ekleyip 3 – 4 dakika daha kavurun.

İnce kıydığınız biberleri, rendelediğiniz domatesleri ve defne yaprağını ekleyip karıştırın. Suyunu ilave edip tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ile tatlandırın. Kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin.

Kaynadıktan sonra altını kısın ve suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp demlenmeye bırakın. Pilav demlendikten sonra defne yaprağını çıkarın ve servis tabağına alın.

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