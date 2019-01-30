Ezogelin pilavı nasıl yapılır? İşte ezogelin pilavı tarifi
Sıradan pilav tariflerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Ezogelin pilavı. Pirinç, bulgur ve arpa şehriye aynı tarifte buluşuyor, kapya biber, yeşil biber ve domatesle görsel şölene dönüşüyor. Peki, ezogelin pilavı nasıl yapılır?
Ezogelin çorbası hemen hemen herkesin severek tükettiği bir lezzet. Peki, hem pirinç hem de bulgur severleri aynı tencerede buluşturan ezogelin pilavını denediniz mi? İşte, içinde hem pirinç, hem bulgur hem de arpa şehriye bulunduran ezogelin pilavı için gerekli malzemeler…
EZOGELİN PİLAVI
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı tel şehriye
1 su bardağı pirinç̧
1,5 su bardağı pilavlık bulgur
1 adet yeşil biber
2 adet domates
1 adet defne yaprağı
1 adet kapya biber
3,5 su bardağı su
1 çay kaşığı Kuru nane
1 çay kaşığı Pul biber
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
Yapılışı:
Tereyağı ve zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Tel şehriyeyi ilave edip renkleri dönünceye kadar kavurun. Pirinç ve bulguru ekleyip 3 – 4 dakika daha kavurun.
İnce kıydığınız biberleri, rendelediğiniz domatesleri ve defne yaprağını ekleyip karıştırın. Suyunu ilave edip tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ile tatlandırın. Kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin.
Kaynadıktan sonra altını kısın ve suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp demlenmeye bırakın. Pilav demlendikten sonra defne yaprağını çıkarın ve servis tabağına alın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle