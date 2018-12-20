Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi
“Türk mutfağını en iyi temsil eden çorba hangisidir?” diye sorsak muhtemelen neredeyse herkes “Ezogelin” cevabını verecektir. Adı bile akla Anadolu’nun benzersiz lezzetlerini getiren ezogelin çorbası çok besleyici ve doyurucu da olmasıyla özellikle kış aylarında herkesin gözdesi haline geliyor. Siz de ezogelin çorbasının nasıl yapıldığını tüm incelikleriyle öğrenmek istiyorsanız, Lezizz’e gelmekle çok iyi yaptınız. İşte püf noktaları eşliğinde ezogelin çorbası tarifi…
Adını 1940’lı yıllarda Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol olan köyünde yaşamış ve halk arasında Ezo Gelin diye tanınan güzeller güzeli Zöhre Bozgeyik’ten alan ezogelin çorbası en lezzetli çorbalarımızdan biri olmasının yanı sıra çok da pratik ve besleyicidir. İçine azar azar eklenen tahıllar ve proteinlerle tek başına bir yemek haline gelen ezogelin çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
2 çay bardağı kırmızı mercimek
3 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı bulgur
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
6 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı tuz
Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği, 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Üzerini suyla doldurup mercimekler yumuşayana kadar (yaklaşık 35 dakika) haşlayın.
Bu esnada başka bir tavada tereyağını eritin. Küp küp doğradığınız kuru soğanları tereyağında kavurun. İçine salçayı ve naneyi de ekleyip 2 dakika daha kavurun. Salçanın kokusu çıkınca bu sosu mercimekleri haşladığınız tencereye ekleyip hızla karıştırarak homojenleşmesini sağlayın. Çorbanızın taneli olmasını istemiyorsanız blender’la pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Servis ederken üzerine bol limon suyu ve pul biber ekleyin. Afiyet olsun!
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