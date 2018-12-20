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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
20.12.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi

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Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi

“Türk mutfağını en iyi temsil eden çorba hangisidir?” diye sorsak muhtemelen neredeyse herkes “Ezogelin” cevabını verecektir. Adı bile akla Anadolu’nun benzersiz lezzetlerini getiren ezogelin çorbası çok besleyici ve doyurucu da olmasıyla özellikle kış aylarında herkesin gözdesi haline geliyor. Siz de ezogelin çorbasının nasıl yapıldığını tüm incelikleriyle öğrenmek istiyorsanız, Lezizz’e gelmekle çok iyi yaptınız. İşte püf noktaları eşliğinde ezogelin çorbası tarifi…

Adını 1940’lı yıllarda Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol olan köyünde yaşamış ve halk arasında Ezo Gelin diye tanınan güzeller güzeli Zöhre Bozgeyik’ten alan ezogelin çorbası en lezzetli çorbalarımızdan biri olmasının yanı sıra çok da pratik ve besleyicidir. İçine azar azar eklenen tahıllar ve proteinlerle tek başına bir yemek haline gelen ezogelin çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

2 çay bardağı kırmızı mercimek
3 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı bulgur
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
6 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı tuz

Süzme mercimek çorbası tarifi
Süzme mercimek çorbası tarifi

Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği, 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Üzerini suyla doldurup mercimekler yumuşayana kadar (yaklaşık 35 dakika) haşlayın.

Bu esnada başka bir tavada tereyağını eritin. Küp küp doğradığınız kuru soğanları tereyağında kavurun. İçine salçayı ve naneyi de ekleyip 2 dakika daha kavurun. Salçanın kokusu çıkınca bu sosu mercimekleri haşladığınız tencereye ekleyip hızla karıştırarak homojenleşmesini sağlayın. Çorbanızın taneli olmasını istemiyorsanız blender’la pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Servis ederken üzerine bol limon suyu ve pul biber ekleyin. Afiyet olsun!

Nohutlu mercimekli çorba tarifi
Nohutlu mercimekli çorba tarifi

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Çorba 101Çorba yaparken nelere dikkat edilmeli? Çorbanın kıvamını bozmadan nasıl terbiye eklenir? Çorba nasıl pişirilmeli? İşte çorba pişirmenin dört önemli püf noktası...
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