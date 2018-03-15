Eve dönmeden atıştırmalık 5 efsane midyeci

Midyeci Eşref

Midyeci Eşref'te her zaman en iyi midye dolmayı yiyebilirsiniz. Fakat muhteşem midyeler için haziran ayından sonra gitmeniz gerekir. Yeri Silivri’de yani biraz uzakta olsa da, bu muhteşem lezzetli midyeler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir.

Adres: Silivri Sahili

Çengelköy Kokoreççisi

Günlük toplanan taze midyeleri yiyebileceğiniz bir başka mekân Çengelköy Kokoreççisi. Talep biraz fazla olduğu için biraz sıra beklemek durumunda kalabilirsiniz. Fakat değeceğine emin olabilirsiniz!

Adres: Halk Cad. No: 15 Çengelköy, İstanbul

İzmir Midye Dolma

İstanbul'da İzmir midyesi yemek ister misiniz? İzmir Midye Dolma ile hasret sona eriyor. İzmir usulü yiyeceğiniz midyenin pilavı oldukça hafif, fiyatlar ise oldukça uygun. Mekânda sadece midye dolma bulabilirsiniz; yani bu işe tam anlamıyla gönül vermişler!

Adres: Sahrayıcedid Mahallesi, Atatürk Caddesi, No 27, Kadıköy, İstanbul





Midyeci Ahmet

Midyeci Ahmet'i son zamanlarda tanımayan kalmadı. Fakat onu bilen zaten yıllardır biliyor. Kendisi bu işi 8 yaşından beri yapıyor. Midyeci Ahmet'e midyeler Marmara Adası ve Avşa Adası’ndan geliyor ve her hafta denetleniyor. Yavaş yavaş kurumsallaşmaya başlasa da, eski tadından hiçbir şey kaybetmiyor!

Adres: Yıldız Mh. Çırağan Cd. No:22, 34349 Beşiktaş/İstanbul

Takanik

Takanik hem konumuyla hem lezzetleriyle hem de servisiyle gerçekten başarılı. Deniz ürünleri dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri. Tabii ki bu başarı midye dolmaya da yansımış. Takanik’te midye dolmalarınızı gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz; çünkü gerçekten lezzetli ve hijyenik midye dolmalar yiyor olacaksınız.

Adres: Yeniköy Mh., Köybaşi Cad No:155, 34464 Sarıyer