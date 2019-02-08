Evde zeytin nasıl yapılır? Siyah zeytin ve yeşil zeytin yapımının püf noktaları

SİYAH ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Siyah zeytin yapılacak zeytinler yeşil zeytine göre daha geç toplanır. Dalında iyice olgunlaşması, renginin koyulaşması ve yağlanması beklenir.

Siyah zeytinleri kurmadan önce zeytinleri iyice temizleyin. Ezik ve yumuşak olanları, sapları ve yaprakları güzelce ayıklayın. Su bidonu gibi ağzı dar bir kaba zeytinlerinizi hiçbir işlem yapmadan doldurun. 4 kilogram zeytin için 5 litrelik bir su bidonu kullanabilirsiniz.

Zeytinleri bidona doldurduktan sonra üzerine 1 çay bardağı sirke 1 çay bardağı da kaya tuzu ilave edin. (Arzu ederseniz 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve limon dilimleri de ekleyebilirsiniz.) Bidonun ağzını sıkıca kapatın ve yan yatırıp iyice sallayın. Bu sallama işlemini zeytinler olana kadar günde 2-3 kez tekrarlamanız gerekir.

Siyah zeytinin olma süresi 2 ayı bulur. Bu esnada bidonun içindeki tuzun tamamı erir ve zeytinlerin içine geçer. 2 ayın sonunda zeytinleriniz yenebilecek kıvama gelir. İlk başta renkleri yeşilimsi olsa da zamanla tamamen siyaha dönecektir.

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YEŞİL ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Yeşil zeytin, zeytinlerin olgunlaşmaya ilk başladığı dönemde toplanan mahsulle yapılır. Siyah zeytin kadar uzun ömürlü olmadığı için kısa sürede tüketilmesi gereken yeşil zeytin, çizme, kırma ve bütün zeytin olmak üzere üçe ayrılır.

Çizme ya da çizik zeytin için zeytinin etli kısımlarına çekirdeğine kadar gelecek şekilde bıçakla bir çizik atılır. Kırma zeytin ise genelde zeytinlerin iki taş arasında hafifçe ezilerek etinin çekirdeğinden ayrılmasının kolaylaştırılması demektir. Kırma zeytin daha kısa sürede yenebilir kıvama gelir ancak yumuşayıp kıvamını kaydetmesi de aynı şekilde hızlı olur.

Bütün zeytin çizmeden ve kırmadan sadece temizlendikten sonra kurulmuş zeytine verilen addır ve diğer yeşil zeytinlere nazaran daha buruk, acımsı bir tadı olur. Çünkü çizme ve kırma zeytinin acı suyunun çıkmasını kolaylaştırır.

Evde ilk kez yeşil zeytin yapacaksanız daha küçük miktarları deneyebilirsiniz. Ancak standart bir 5 litrelik kavanoz için 3 ila 3,5 kilogram zeytine ve yaklaşık 1 kilogram kaya tuzuna ihtiyacınız olacak.

Yapılış aşamasında öncelikle zeytinlerinizi iyice temizleyin. Ezik ve çürük olan zeytinler diğerlerinin de bozulmasına neden olacağı için iyice ayıklanmalıdır. Zeytinlerin yaprak ve saplarını da temizledikten sonra hepsini iyice yıkayın. Güzelce çizdiğiniz zeytinlerinizi kavanoza doldurun. Üzerini de kaya tuzu eklenmiş suyla aldığı kadar tamamlayın. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp zeytinlerinizi güneş görmeyen serin bir yerde 1 ay kadar dinlenmeye bırakın.

Eğer kırma zeytin tercih ediyorsanız zeytinlerin suyunu her gün değiştirip yenileyin. Böylece zeytin acısını 10 gün gibi kısa bir sürede atıp tatlanacaktır. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi kırma zeytin çabuk yumuşadığı için çizme zeytin kadar büyük miktarda yapmamanız tavsiye edilir.