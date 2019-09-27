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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 22:20, Son Güncelleme:

Evde tarhana nasıl yapılır? Adım adım ev tarhanası tarifi

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Evde tarhana nasıl yapılır? Adım adım ev tarhanası tarifi

Anadolu mutfağından sofralarımıza uzanan tarhana çorbası, kış aylarında gribal enfeksiyonlar için adeta şifa kaynağı. Soğuk havaların kendisini göstermesi ile birlikte evde tarhana çorbası tarifi de araştırılmaya başladı. Hemen hemen her yörede yapılan içerisinde bolca baharat barındıran bu lezzet, uzun süre mutfak dolaplarında muhafaza ediliyor. Peki, evde tarhana nasıl yapılır? İşte, adım adım ev tarhanası tarifi.

Günümüzde her markette kolayca bulunabilen hazır tarhanalar, şüphesiz ki evde yapılan ev tarhanasının yerini tutamaz. Hem lezzet hem de sağlık açısından el emeği ile hazırlayacağınız tarhanayı kış boyu soğuk günlerde afiyetle tüketebilirsiniz. Peki, tarhana malzemeleri nelerdir? Tarhana hamuru nasıl yapılır? İşte, evde kuru tarhana yapımı.

MALZEMELER

1 kilogram kuru soğan - 500 gram salçalık kırmızıbiber - 500 gram acı kırmızıbiber - 1 demet dereotu - 1 demet nane - 1 demet maydanoz - 4 diş sarımsak - 1 kilogram domates - 1 kilogram yoğur - 8 kilogram un

YAPILIŞI

İlk olarak domatesin çekirdeklerini ayıklayın ve kabuklarını soyun. Acı biberi az miktar suda kaynatarak robottan geçirin. Soğanı da robottan geçirip pişirin, sarımsağı ezip soğana ekleyin. Dereotu, maydanoz, nane ve domatesi de robottan geçirip hepsini bir tencerede biraz pişirin.

Ateşten aldıktan sonra 1 kilo yoğurdu karıştırarak ekleyin. Kıvamlı bir hamur haline gelene kadar un ekleyin. 8 kilo kadar un katmanız gerekebilir. Hamur kıvamına gelince üstünü bir bezle örtün ve 2 gün mayalanmaya bırakın ama arada hamuru karıştırın. Mayalandıktan sonra parçalar halinde bir örtünün üzerine serin ve kurumaya bırakın. Tarhana kurudukça daha küçük parçalara bölün. Kıvamı uygun hale gelince robotta un haline getirin, birkaç gün gölgede bekleterek iyice neminin kurumasını bekleyin. Tamamen kuruduktan sonra kavanozlara doldurun.

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