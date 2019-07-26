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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
26.07.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Evde suşi nasıl yapılır? Suşi tarifi ve evde suşi yapmanın püf noktaları

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Evde suşi nasıl yapılır? Suşi tarifi ve evde suşi yapmanın püf noktaları

Suşi Japon mutfağının en bilinen ve en sevilen yemeği. Aslında suşi denince tek bir yemekten bahsetmiyoruz. İçine giren malzemelere ve nasıl şekillendirildiğine bağlı olarak farklı isimler alan suşiyi evinizde de yapabilirsiniz. Sizin için bütün ayrıntılarıyla evde suşi yapımını araştırdık. İşte evde suşi tarifi ve püf noktaları…

Suşi yaparken en önemli faktör pirinçtir. Bu nedenle kısa taneli suşi pirinci kullanmaya çalışın. Eğer hiç bulamazsanız Osmancık pirincini de suşi için kullanabilirsiniz.

Bir diğer önemli nokta da kullanacağınız sirkenin mutlaka pirinç sirkesi olmasıdır. Üzüm, elma gibi meyvelerden elde edilmiş sirkelerin aroması çok kuvvetli olduğundan suşinizin lezzeti bozulur. Bu tür sirkeleri kullanmaktan kaçının.

Özel bir suşi türü yapmaya niyetli değilseniz, malzeme olarak suşiye yakışan dilediğiniz ürünü kullanabilirsiniz. Salatalık, avokado, havuç, ton balığı, somon, yengeç gibi malzemeler suşide en sık karşımıza çıkanlardır.

Somon fümeli ve avokadolu suşi tarifi
Somon fümeli ve avokadolu suşi tarifi

Kullanacağınız malzemeler kadar alet edevat da suşi yapımında önemli. Öncelikle suşileri sıkıca sarabilmek için bambudan yapılmış bir suşi matına ihtiyacınız var. Bu matın kolay temizlenmesini isterseniz üzerine streç film kaplayabilirsiniz.

Suşinizi sardıktan sonra dilimlemek için çok keskin bir bıçağa ihtiyacınız var. Bunun için özel suşi bıçaklarından alabileceğiniz gibi düzgün bir şef bıçağı da kullanabilirsiniz. Tabii ki bu dilimleme işlemi için bir ahşap kesme tahtası da gerekli.

Pirinçlerinizi pişirdikten sonra geniş bir ahşap kaseye aktarmanız gerekli. Eğer ahşap bulamazsanız cam da olur ancak metal olmaması çok önemli.

Ton balıklı suşi tarifi
Ton balıklı suşi tarifi

Gelelim evde suşi yapmak için gerekli malzemelere…

2 su bardağı suşi pirinci
2,5 su bardağı su
1 çay bardağı pirinç sirkesi
Yarım çay bardağı beyaz toz şeker
Çeyrek çay bardağı tuz
8-10 yaprak suşi yosunu (suşi nori)
İçi için:
1 havuç
1 salatalık
1 avokado
1 yaprak somon füme
1 ince dilim somon fileto (100-150 gr kadar)
2 parça yengeç surimi stick
Servis için:
Soya sosu
Wasabi tozu
Zencefil turşusu

Wasabi nedir, nasıl yapılır
Wasabi nedir, nasıl yapılır?

Pirinçleri 15 dakika soğuk suda bekletin, ardından 5-6 kez bol suyla yıkayıp nişastasını iyice akıtın.
Ardından pirinçleri tencereye alıp 2,5 su bardağı su ile birlikte kaynayana kadar pişirin.
Kaynayan tencerenin kapağını kapatıp altını kısın. 10 dakika da bu şekilde pişirin.
10 dakikanın sonunda altını kapatıp kapağını açmadan 15 dakika kadar dinlendirin.
Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu ufak bir cezvede ısıtıp karıştırın.
Pişen pirinçleri geniş bir ahşap tepsiye alın.
Sirkeli karışımı azar azar pirinçlere ekleyin, tahta kaşık yardımıyla pirinçleri kırmadan ve ezmeden havalandırın.
Üzerine nemli bir bez örttüğünüz pirinçleri dinlenmeye bırakın. Bu esnada iç malzemelerini hazırlayın.
Havuç ve salatalığı soyun.
Salatalığın çekirdeklerini çıkardıktan sonra ikisini de kibrit çöpünden biraz kalın olacak şekilde çubuklar halinde doğrayın.
Avokadoyu da soyup yarım santimetre kalınlığında dilimleyin.
Surimiyi boydan ikiye bölüp inceltin. Somonları ince ince dilimleyin.
Susam ve çörek otunu birer çay tabağına aktarın.
Suşi matının üzerine yosunu parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.
Elinizi ıslatıp pirinçten bir avuç alın ve yosunun üzerine yayın. Yosunun bir tarafında iki parmak kadar boşluk bırakın.
Pirincin ortasına dilediğiniz malzemeleri şeritler halinde dizip suşiyi yosunun açık tarafı sona kalacak şekilde sıkı bir rulo yapın.
Bıçağınızı ıslak bir havluyla her seferinde temizleyip nemlendirerek suşinizi dilimleyin.
Suşileri düz bir tabağa yerleştirip soya sosu, wasabi ve zencefil turşusu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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