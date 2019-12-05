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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
05.12.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Evde suşi nasıl yapılır? Evde suşi tarifi ve malzemeleri

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Evde suşi nasıl yapılır? Evde suşi tarifi ve malzemeleri

Japonların çokca tükettiği besin kaynaklarından birisi olan suşi, ülkemizde sadece bazı restoranlarda tüketilebilmektedir. Ancak evde de suşi yapmak mümkündür. Evde suşi tarifi için belirli malzemelerin bulunması yeterli olmaktadır. İşte, evde kolay suşi yapımı için tarif bilgileri ve malzeme listesi

Evde suşi yapımı için belirli malzemelerin bulunması gerekmektedir. Suşi malzemelerinin derlenmesi halinde yapımı çok da zor olan yemekler arasında yer almamaktadır. Peki, evde suşi nasıl yapılır? İşte, evde suşi tarifi ve malzeme listesi hakkında detaylı bilgiler

EVDE SUŞİ MALZEMELERİ

2 su bardağı suşi pirinci
2,5 su bardağı su
1 çay bardağı pirinç sirkesi
Yarım çay bardağı beyaz toz şeker
Çeyrek çay bardağı tuz
8-10 yaprak suşi yosunu (suşi nori)

İçi için:
1 havuç
1 salatalık
1 avokado
1 yaprak somon füme
1 ince dilim somon fileto (100-150 gr kadar)
2 parça yengeç surimi stick

Servis için:
Soya sosu
Wasabi tozu
Zencefil turşusu

EVDE SUŞİ TARİFİ

  1. Pirinçleri 15 dakika soğuk suda bekletin, ardından 5-6 kez bol suyla yıkayıp nişastasını iyice akıtın.
  2. Ardından pirinçleri tencereye alıp 2,5 su bardağı su ile birlikte kaynayana kadar pişirin.
  3. Kaynayan tencerenin kapağını kapatıp altını kısın. 10 dakika da bu şekilde pişirin.
  4. 10 dakikanın sonunda altını kapatıp kapağını açmadan 15 dakika kadar dinlendirin.
  5. Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu ufak bir cezvede ısıtıp karıştırın.
  6. Pişen pirinçleri geniş bir ahşap tepsiye alın.
  7. Sirkeli karışımı azar azar pirinçlere ekleyin, tahta kaşık yardımıyla pirinçleri kırmadan ve ezmeden havalandırın.
  8. Üzerine nemli bir bez örttüğünüz pirinçleri dinlenmeye bırakın. Bu esnada iç malzemelerini hazırlayın.
  9. Havuç ve salatalığı soyun.
  10. Salatalığın çekirdeklerini çıkardıktan sonra ikisini de kibrit çöpünden biraz kalın olacak şekilde çubuklar halinde doğrayın.
  11. Avokadoyu da soyup yarım santimetre kalınlığında dilimleyin.
  12. Surimiyi boydan ikiye bölüp inceltin. Somonları ince ince dilimleyin.
  13. Susam ve çörek otunu birer çay tabağına aktarın.
  14. Suşi matının üzerine yosunu parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.
  15. Elinizi ıslatıp pirinçten bir avuç alın ve yosunun üzerine yayın. Yosunun bir tarafında iki parmak kadar boşluk bırakın.
  16. Pirincin ortasına dilediğiniz malzemeleri şeritler halinde dizip suşiyi yosunun açık tarafı sona kalacak şekilde sıkı bir rulo yapın.
  17. Bıçağınızı ıslak bir havluyla her seferinde temizleyip nemlendirerek suşinizi dilimleyin.
  18. Suşileri düz bir tabağa yerleştirip soya sosu, wasabi ve zencefil turşusu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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