Evde sosis nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla ev yapımı sosis tarifleri
Sosis şarküteri ürünleri arasında en yaygınlarından ve en çok sevilenlerinden. Ancak son dönemde işlenmiş ürünlerin içindeki katkı maddeleri vb. kaygılar nedeniyle birçok kişi bu lezzetlerden uzak durmayı seçiyor. Hem kendisini bu keyiften mahrum bırakmamak hem de gönlünü rahat tutmak isteyenler için yapacağı en doğru şey ise sosisi evde yapmak. Peki nasıl? İşte sosis makinesi gibi ekstra aletlere ihtiyaç duymadan kolayca sosis yapmak isteyenlere tarifler ve ipuçları.
Sosisinizi dana etiyle de tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Aşağıda her ikisi için de birer tarif yer alıyor.
Tavuklu sosis lezzetini içine ekleyeceğiniz pastırmadan alıyor.
Pastırma demişken, evde pastırma yapmak isteyenler için de tarifimizi ve püf noktalarımızı hemen şuraya bırakalım:
EV YAPIMI ET SOSİS TARİFİ
400 gram dana döş kıyma
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı karbonat
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı sarımsak tozu
3 tatlı kaşığı yoğurt
2 tatlı kaşığı domates salçası
Mümkünse ev yapımı ya da organik bir salça kullanın. Salçayı ve yoğurdu mutfak robotunun haznesine alın. Salçayı yoğurdun içinde iyice ezip çırparak homojen bir karışım elde edin.
İçine kıymayı, tuzu, karabiberi, karbonatı, toz kırmızı biberi ve sarımsak tozunu (sosisleri çok saklamayacaksanız 3 diş ezilmiş sarımsak da olur) ilave edip robotta çekmeye devam edin.
Tüm malzemeler iyice birbirine karıştırıp macun haline getirin. Harcı dört eşit parçaya bölün.
Her bir parçayı silindir şekline getirip yağlı kağıdın içine hava kabarcığı kalmayacak şekilde sıkıca sarın.
Silindirleri elinizle yuvarlayarak sosislerin şeklini düzeltin ve kağıtların iki ucunu şeker paketi gibi dolayıp bağlayın. İçine su girmeyecek şekilde olmalı.
Sosisleri pişireceğiniz tencerenin üçte ikisini suyla doldurup suyu kaynatın. Sosisleri içine atmadan önce ocağı kısın.
Sosis paketlerini tencereye koyup 7-8 dakika pişirin. Sosisleriniz hazır. Bu şekilde dondurucuya atarak sıkışık zamanlar için saklayabilirsiniz.
Sosisleri yiyeceğiniz zaman kağıtlarını soyun ve sosisleri tavaya alın. Üzerinde tava izleri oluşan sosisleriniz yemeye hazırdır. Özellikle sandviç olarak zevkle tüketebilirsiniz.
EV YAPIMI TAVUK SOSİS TARİFİ
350 gram tavuk kıyması
30 gram çemensiz pastırma
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı karbonat
Pastırmayı bıçakla küçük küçük doğrayın ve kıymaya ekleyin.
Tüm malzemeyi mutfak robotuna alıp macun kıvamına gelene kadar çekin.
Ardından etinizi dörde bölüp yine aynı şekilde kağıtlara sarın ve haşlayın. Haşladığınız sosisleri tavada 1-2 dakika çevirdikten sonra yiyebilirsiniz.
SOSİS SEVEN EV YAPIMI HAMBURGER TARİFİNİ DE SEVDİ
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