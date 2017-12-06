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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Fotoğraflar: Alamy
06.12.2017 - 15:05, Son Güncelleme:

Evde sirke yapmanın sırları

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Evde sirke yapmanın sırları

Sirke, antiseptik özelliği nedeniyle hastalık tedavisinden, günlük hijyene kadar hayatımızın her alanında sıkça kullanılan bir ürün haline geldi. Bununla birlikte sirkeyi, yemeklerde ve salatalarda da lezzetinden yararlanmak için kullanmak mümkün. Peki her derde deva sirkeyi evde kendi imkanlarınızla nasıl yapabilirsiniz? İşte cevabı…

İlk aşama mayalama

Sirke yapımında, herkesin bildiği gibi bir fermantasyon, yani “mayalanma” süreci var. Bu yüzden evde kendi sirkenizi yapmanız uzun sürebilir. Ama gereken sabrı gösterdiğinizde ev yapımı organik sirkenizi rahatlıkla tüketebilirsiniz. Şimdi gelelim sirkenin yapımına!

Öncelikle, sirke yapmak için ihtiyaç duyduğunuz malzemeler şunlar: İsteğiniz ve zevkiniz doğrultusunda seçtiğiniz bir meyve (örneğin 1 kilogram elma ya da üzüm), 1 çay bardağı nohut, yarım çay bardağı bulgur, 2 yemek kaşığı bal ve 3 litre su.

Evde sirke yapmanın sırları

Meyveleri yıkayarak çürük kısımları olup olmadığını kontrol edin. Bu noktadan sonra sirke yapım sürecinin daha hızlı olmasını istiyorsanız meyvelerinizi küçük parçalar halinde doğrayabilirsiniz, ancak kabuklarını kesinlikle soymayın. Meyvelerinizi büyük bir cam kavanoza boşaltın. Ardından üzerine bulgur, nohut ve balı ilave edin. Cam kabınızın kalanını su ile doldurup ağzını sıkıca kapatın. Sirkeniz bu kapta yaklaşık 20 gün kadar kalacak. Bu süreçte kavanozu iki günde bir karıştırarak sirkenizi kontrol edin. 20 günün sonunda sirkenizi hiç dokunmadan bir 20 gün kadar daha bekletin.

Bu noktada karıştırma işlemi yaptığınız kaşığın tahta olmaması çok önemli. Mümkünse plastik, silikon veya çelik kaşıklar tercih etmeye özen gösterin. Sirkenizin yirminci gününde cam kabın üstünde oluşan jel yapıyı kaşıkla başka bir kaba aktarın. Bu kısma “sirke anası” denir ve çok kıymetlidir. Bir sonraki sirke yapışınızda sirke anası kullanarak çok daha kolay ve hızlı sonuç elde edebilirsiniz.

Evde sirke yapmanın sırları

Cam şişede saklamak önemli

Bu işlemden sonra sirkenizi bir tülbentten geçirin ve istediğiniz boyutta cam şişelerde saklayın. Damak zevkinize göre sirkenize sonradan bal veya tuz ilavesi yapabilirsiniz.

Sirkenizi kurduktan sonra ışık almayan bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin. Böylelikle sirkenizden istediğiniz verimi alabilirsiniz. Sirkenizi yine karanlık yerlerde muhafaza etmek şartıyla bir yıl boyunca tüketebilirsiniz.

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