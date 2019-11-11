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Evde simit tarifi! Evde gevrek sokak simidi nasıl yapılır?
Beraberindeki ürünlerle sevilerek tüketilen sokak simidi, evde de kolayca yapılabiliyor. Çok az malzeme ve biraz emek ile evde kolayca yapabileceğiniz gevrek sokak simidi, istediğiniz lezzete kavuşmanıza imkan tanıyor. Peki, evde simit tarifi için gerekli olan malzemeler neler olacak? İşte, evde gevrek sokak simidi hakkında detaylı bilgiler
Evde sokak simidi yapılışı için un, su, instant maya, pekmez ve susam temel malzemeler arasında yer alıyor. Peki, evde simit nasıl yapılır? İşte, evde sokak simidi için tarif bilgileri
Evde simit için Malzemeler:
- 700 g beyaz un
- 300 g ılık su
- 1 tatlı kaşığı instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
- Yarım su bardağı pekmez
- Çeyrek su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı un
- 500 g yarı kavrulmuş susam
- 1 tatlı kaşığı kuru mayayı 300 ml ılık suyun içinde karıştırın.
- Sonra bir kaseye 700 gram unu döküp ortasını çukur açarak mayalı suyu ekleyip yavaş yavaş karıştırmaya başlayın.
- Pürüzsüz bir hamur elde edinceye dek yoğurun.
- Eğer hamur çok sert olursa biraz ıslatarak yoğurmaya devam edin.
- Hamur kıvamına gelince yarım saat üzerini nemli bir bezle kapatarak ılık bir yerde bekletin.
- Kabarınca, tekrar yoğurun ve hamurdan 60-65 gramlık 12 beze koparın.
- Hamurları tezgahta önce uzun ince fitiller halinde açın.
- Parmak kalınlığında ve yaklaşık 2 karış uzunluğunda olmaları yeterlidir.
- Sonra iki fitili yan yana getirip spiral gibi birbirine dolayıp yuvarlayın ve birleştirme yerini iyice bastırarak kıvırın.
- Daha iyi yapışmaları için uçlarını elinizi ıslatıp da yapıştırabilirsiniz.
- Derin bir tabağa bir yarım bardak üzüm pekmezi, çeyrek bardak su ve 1 tatlı kaşığı un koyarak karıştırın.
- Ayrı bir tepsiye de yaklaşık 500 gram yarı kavrulmuş susam dökün.
- Aktarlardan yarı kavrulmuş susam veya simit susamı olarak bulabilirsiniz.
- Hazırladığınız simitleri önce pekmezli karışıma sonra susama bulayıp, fırına verin.
- Fırınınızı 250 derecede ısıtın.
- Fırının alt yüzeyine biraz su püskürtün ki simitleriniz iyice çıtır çıtır olsun. Yaklaşık 15-20 dakika sonra simitleriniz pismiş olacaktır.
- Afiyet olsun!