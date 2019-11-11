Evde simit tarifi! Evde gevrek sokak simidi nasıl yapılır?

Evde sokak simidi yapılışı için un, su, instant maya, pekmez ve susam temel malzemeler arasında yer alıyor. Peki, evde simit nasıl yapılır? İşte, evde sokak simidi için tarif bilgileri

Evde simit için Malzemeler:

700 g beyaz un

300 g ılık su

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

Yarım su bardağı pekmez

Çeyrek su bardağı su

1 tatlı kaşığı un

500 g yarı kavrulmuş susam

Evde sokak simidi tarifi: