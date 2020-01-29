Evde pide nasıl yapılır? Adım adım kavurmalı pide tarifi…

Malzemeler:



Pide Hamuru için:

1 yemek kaşığı toz şeker

20 gr yaş maya

1+3/4 su bardağı ılık su

1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

4,5 su bardağı un

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı tereyağı - piştikten sonra

Kavurmalı harç için:

300 gr hazır kavurma - kabaca doğranmış

1 su bardağı rende kaşar peyniri



Kavurmalı Pide Nasıl Yapılır?



Su ve mayayı karıştırarak mayayı suyun içinde eritin. Ardından yoğurdu ekleyip yeniden karıştırın. Sonrasında tüm malzemelerini ekleyip yoğurun. Küçük toplar halinde 40-50 dakika mayalanması için kenara ayırın.



Hamurunuz yeteri kadar mayalandığında, ince uzun pide şeklinde açın, içerisine kavurma ve kaşar peynirlerini serpiştirin, hamurun kenarlarını kıvırarak pide görüntüsünü sağlayın. Tavada tereyağını eritin ve bir fırça yardımıyla kenarlarına sürün.

200 derecede önceden ısıtılmış fırına fırın tepsinizi içi boş atın ardından sıcak olan fırın tepsinize pidelerinizi alıp 20-25 dakika pişirin.



Dilimleyerek servis edin.