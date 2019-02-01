Evde pastırma nasıl yapılır? Pastırma tarifi
Pastırma Orta Asya’da yaşayan atalarımızın at üzerinde geçirdikleri uzun süreler boyunca yanlarında taşıdıkları etlerin bozulmasını önlemek için yaptıkları koruma işlemleri sonucu ortaya çıkmış bir lezzet. Hatta pastırma kelimesinin kökü olan ‘bastırma’nın etlerin atların eyerleri altında bastırılarak saklanmasıyla ilgili olduğu da söyleniyor. Peki bu has öz Türk yiyeceğini, evinizde yapmayı hiç düşünmüş müydünüz? İşte tuzuyla çemeniyle tadına doyum olmayan bir pastırma tarifi ve pastırma yapımının püf noktaları…
Evde yapılan pastırmanın olgunlaşıp yenebilir hale gelmesi için yaklaşık 1 ay kadar beklemeniz gerekir.
Pastırma yapmak için dananın bonfile ya da antrikot kısmını kullanabileceğiniz gibi daha ekonomik bir çözüm isterseniz, but kısmını da kullanabilirsiniz. Kasaba alacağınız etin pastırma yapmak için olduğunu söylerseniz yardımcı olacaktır.
Pastırma yaparken sofra tuzu kullanabileceğiniz gibi kaya tuzu da kullanabilirsiniz. Kaya tuzu daha dayanıklı olduğu için daha iyi sonuçlar verecektir. Etin her yerinin iyice tuzlanması kritik önem taşıyor. Bazı yerlerini tuzlamadığınız takdirde et bozulabilir.
Pastırmanın olgunlaşma sürecinde üzerine taş ya da su dolu bir cam kavanoz gibi bir ağırlık koymanız gerekecek. Onu da pastırma yapmaya başlamadan önce hazırlamalısınız.
Gelelim pastırma yapmak için ihtiyacınız olan malzemelere:
750 gram yağsız dana eti
Kaya tuzu
Çemen için:
15 gram sarımsak
1 su bardağı ılık su
50 gram un
15 gram mısır unu
25 gram kırmızı biber
25 gram çemen tozu
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Etin her yerini tuzla iyice kaplayın ve derince bir tepsiye yerleştirin.
Tepsinin bir tarafına yükseklik yapacak bir nesne yerleştirin ve üzerine de kesme tahtası vb. düz bir zemin yerleştirin. Böylece bir rampa elde edeceksiniz.
Rampanın üzerine tuzladığınız eti yerleştirin. Etin üzerine de bir ağırlık koyun.
Etinizi bu şekilde 2 hafta kadar bekletin. Bu esnada bütün kanı ve suyu akıp alttaki tepside toplanacak. Tepsiyi her gün temizlemeyi ihmal etmeyin.
Bu sürenin sonunda iyice katılaşmış etin üzerinden ağırlığı kaldırın.
Akan suyun altında eti iyice yıkayarak tuzdan arındırın.
Bir kaba su doldurup eti içine koyun ve 1 gece boyunca bekletin. Gece boyunca suyunu 4-5 kez değiştirin.
Ertesi gün etin kurutma aşamasına geçin. Bunun için etinizin ucuna iğne ve iplikle bir ilmek dikin.
Eti güneş görmeyen bir yere asıp 2 gün bu şekilde bekletin.
İkinci günün sonunda çemeni hazırlayın.
Sarımsakları dövün, bir kabın içinde su hariç diğer çemen malzemeleriyle karıştırın.
Suyunu yavaş yavaş ekleyerek macun gibi bir kıvam elde edin.
Elinizi sıvı yağa batırdıktan sonra bu macunu etin her tarafını iyice kaplayacak şekilde üzerine yayın ve kurutmak için yeniden asın.
Çemen 5-6 gün içinde kuruduktan sonra pastırmanızı yiyebilirsiniz.
Yerken çok ince dilimlemeniz gerektiğini de unutmayın. Afiyet olsun!
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