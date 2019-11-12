Midye nasıl temizlenir? Evde midye dolması nasıl yapılır?
Midye, birbirine eklemlenmiş iki parçalı kabukları olan deniz ürünlerinden biridir. Tava ve dolmasıyla bilinen midyeyi yaparken en önemli nokta temizlik aşamasıdır. Peki, midye nasıl temizlenir? Evde midye dolması nasıl yapılır? İşte, midyeyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları...
Midye dolması en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Özenle temizlenmiş midyelerin iç pilavla buluşmasıyla ortaya çıkan midye dolmasını evde de yapabilmek mümkün. Üstelik farklı çeşitlerle; cevizli, fıstıklı, üzümlü gibi... Türkiye'nin özellikle Ege ve Marmara Bölgelerinde yaygın olarak tüketilen midye dolmasını evde denemek isteyenler için malzemeleri ve püf noktaları derledik. Peki, evde midye dolması nasıl yapılır?
Midye nasıl temizlenir?
Dış kısmında bulunan sakal bölümününü çektikten sonra aynı yerinden bıçağımızı içerisine sokarak ikiye ayırın. İç kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyip ayıklayın.
Midye Dolma İçin Malzemeler
1 limonun suyu
50 kabuklu midye
1 su bardağı zeytinyağı
İç pilav için
2 su bardağı pirinç
6 soğan
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
3 çorba kaşığı kuşüzümü
4 kesme şeker
1 limonun suyu
2 kahve fincanı zeytinyağı
4 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı karabiber
1 demet dereotu
1 tatlı kaşığı tuz
Midye Dolma Nasıl Yapılır?
Midyeleri kabuklarını fırçalayarak bol suyla iyice yıkayın.
Keskin bir bıçak yardımıyla uçlarından kabuklarını açın.
Tüylü kısımlarını elinizle ayıklayıp midyeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin.
Burada kısa süre beklettikten sonra iyice durulayıp temiz bir kaba alın.
Bu esnada pilavı pişirmeye başlayın.
Pirinçleri sıcak suya koyup 15 dakika kadar bekletin. Ardından süzüp iyice durulayın.
Kuru soğanları yemeklik doğrayın, kuşüzümlerini ılık suya koyun.
Zeytinyağını tencerede ısıtın.
Önce soğanları sonra dolmalık fıstıkları ardından pirinçleri kavurun.
Kuşüzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri pirinçlerin üzerine ekleyip karıştırın.
Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin.
Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın.
Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye dizin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin.
En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin.
Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.
Soğuyan midye dolmasını servis yapacağınız sırada limon sıkın.