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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
12.11.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Midye nasıl temizlenir? Evde midye dolması nasıl yapılır?

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Midye nasıl temizlenir? Evde midye dolması nasıl yapılır?

Midye, birbirine eklemlenmiş iki parçalı kabukları olan deniz ürünlerinden biridir. Tava ve dolmasıyla bilinen midyeyi yaparken en önemli nokta temizlik aşamasıdır. Peki, midye nasıl temizlenir? Evde midye dolması nasıl yapılır? İşte, midyeyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları...

Midye dolması en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Özenle temizlenmiş midyelerin iç pilavla buluşmasıyla ortaya çıkan midye dolmasını evde de yapabilmek mümkün. Üstelik farklı çeşitlerle; cevizli, fıstıklı, üzümlü gibi... Türkiye'nin özellikle Ege ve Marmara Bölgelerinde yaygın olarak tüketilen midye dolmasını evde denemek isteyenler için malzemeleri ve püf noktaları derledik. Peki, evde midye dolması nasıl yapılır?

Midye nasıl temizlenir?

Dış kısmında bulunan sakal bölümününü çektikten sonra aynı yerinden bıçağımızı içerisine sokarak ikiye ayırın. İç kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyip ayıklayın. 

Midye Dolma İçin Malzemeler

1 limonun suyu
50 kabuklu midye
1 su bardağı zeytinyağı

İç pilav için

2 su bardağı pirinç
6 soğan
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
3 çorba kaşığı kuşüzümü
4 kesme şeker
1 limonun suyu
2 kahve fincanı zeytinyağı
4 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı karabiber
1 demet dereotu
1 tatlı kaşığı tuz

Midye Dolma Nasıl Yapılır?

Midyeleri kabuklarını fırçalayarak bol suyla iyice yıkayın.
Keskin bir bıçak yardımıyla uçlarından kabuklarını açın.
Tüylü kısımlarını elinizle ayıklayıp midyeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin.
Burada kısa süre beklettikten sonra iyice durulayıp temiz bir kaba alın.
Bu esnada pilavı pişirmeye başlayın.
Pirinçleri sıcak suya koyup 15 dakika kadar bekletin. Ardından süzüp iyice durulayın.
Kuru soğanları yemeklik doğrayın, kuşüzümlerini ılık suya koyun.
Zeytinyağını tencerede ısıtın.
Önce soğanları sonra dolmalık fıstıkları ardından pirinçleri kavurun.
Kuşüzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri pirinçlerin üzerine ekleyip karıştırın.
Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin.
Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın.
Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye dizin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin.
En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin.
Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.
Soğuyan midye dolmasını servis yapacağınız sırada limon sıkın.

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