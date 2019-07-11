Evde midye dolması nasıl yapılır?
Midye dolma, sokak lezzetleri denilince ilk akla gelenlerden biri oluyor. Baharatlarla lezzetlenen iç pilavına tadına doyum olmayan midye dolmayı evde de yapabilmek mümkün. Peki, midye dolma için gerekli malzemeler neler, midye dolması nasıl yapılır?
Sokak midyecileri bir kültür halini alsa da birçok kişi midye dolmanın sağlıklı yapılıp yapılmadığı konusunda soru işareti yaşıyor. Bu soru işaretlerini kökünden çözmenin yolu ise basit: Midye dolmayı evde yapmak. Peki, evde midye dolma nasıl yapılır?
Malzemeler
• 40 adet kabuklu midye
• 3/4 su bardağı zeytinyağı
• 2,5 su bardağı sıcak su
• 1 adet limonun suyu
Pilavı için:
• 1,5 su bardağı pirinç
• 4 adet kuru soğan
• 50 gram dolmalık fıstık
• 1 yemek kaşığı kuş üzümü
• 8 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 1 tatlı kaşığı limon suyu
• 2,5 su bardağı sıcak su
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 tatlı kaşığı tuz
MİDYE TAVA NASIL YAPILIR?
Taze midyelerin kabuklarını fırçalayarak bol suyla iyice yıkayın. Keskin bir bıçak yardımıyla uçlarından kabuklarını açın. Tüylü kısımlarını elinizle ayıklayıp midyeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin. Burada kısa süre beklettikten sonra iyice durulayıp temiz bir kaba alın. Bir yandan midyenin iç pilavını pişirmeye başlayın. Pirinçleri sıcak suya koyup 15 dakika kadar bekletin. Ardından iyice süzün.
Kuru soğanları yemeklik doğrayın, kuş üzümlerini ılık suya koyun. Zeytinyağını tencerede ısıtın.Önce soğanları sonra dolmalık fıstıkları ardından pirinçleri kavurun.
Kuş üzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri pirinçlerin üzerine ekleyip karıştırın.Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin.
Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın
Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye yerleştirin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin.
En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin. Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.
Hazır olunca klasik midye sunumu gibi limon sıkarak servis yapın.