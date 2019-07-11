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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.07.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Evde midye dolması nasıl yapılır?

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Evde midye dolması nasıl yapılır?

Midye dolma, sokak lezzetleri denilince ilk akla gelenlerden biri oluyor. Baharatlarla lezzetlenen iç pilavına tadına doyum olmayan midye dolmayı evde de yapabilmek mümkün. Peki, midye dolma için gerekli malzemeler neler, midye dolması nasıl yapılır?

Sokak midyecileri bir kültür halini alsa da birçok kişi midye dolmanın sağlıklı yapılıp yapılmadığı konusunda soru işareti yaşıyor. Bu soru işaretlerini kökünden çözmenin yolu ise basit: Midye dolmayı evde yapmak. Peki, evde midye dolma nasıl yapılır?



Malzemeler

• 40 adet kabuklu midye
• 3/4 su bardağı zeytinyağı
• 2,5 su bardağı sıcak su
• 1 adet limonun suyu

Pilavı için:

• 1,5 su bardağı pirinç
• 4 adet kuru soğan
• 50 gram dolmalık fıstık
• 1 yemek kaşığı kuş üzümü
• 8 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 1 tatlı kaşığı limon suyu
• 2,5 su bardağı sıcak su
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 tatlı kaşığı tuz

MİDYE TAVA NASIL YAPILIR?

Taze midyelerin kabuklarını fırçalayarak bol suyla iyice yıkayın. Keskin bir bıçak yardımıyla uçlarından kabuklarını açın. Tüylü kısımlarını elinizle ayıklayıp midyeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin. Burada kısa süre beklettikten sonra iyice durulayıp temiz bir kaba alın. Bir yandan midyenin iç pilavını pişirmeye başlayın. Pirinçleri sıcak suya koyup 15 dakika kadar bekletin. Ardından iyice süzün.

Kuru soğanları yemeklik doğrayın, kuş üzümlerini ılık suya koyun. Zeytinyağını tencerede ısıtın.Önce soğanları sonra dolmalık fıstıkları ardından pirinçleri kavurun.

Kuş üzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri pirinçlerin üzerine ekleyip karıştırın.Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin.

Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın

Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye yerleştirin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin.

En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin. Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.

Hazır olunca klasik midye sunumu gibi  limon sıkarak servis yapın.

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