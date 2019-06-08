Evde limonata nasıl yapılır? Limonata tarifi
Limonata, hiç kuşkusuz yazın en sevilen içeceği. Sıcak yaz günlerinde ferah tadıyla büyük küçük herkesi mest eden limonata, her yemeğin yanına çok yakışıyor. Ev yapımı limonatanın verdiği tadı ve keyfi ise başka bir mekanda yakalamak zor. Peki, evde limonata nasıl yapılır?
Evde limonata yapımı için gerekli malzemeleri ve adım adım aşamaları derledik. Evde limonata tarifiyle sıcak yaz günlerinde içinizi biraz olsun ferahlatabilir, bu keyfi misafirlerinizle de paylaşabilirsiniz
Ev Yapımı Limonata Malzemeleri
6 adet büyük boy limon
1 adet portakal
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıcak su
1 litre soğuk su
½ demet taze nane
Evde Limonata Nasıl Yapılır?
Limon ve portakalların kabuklarını bir kaba rendeleyin.
Üzerine şeker ilave edin elinizle iyice ovun.
Ardından üzerine sıcak su döküp şeker eriyinceye kadar karıştırın.
Kabuklarını rendelediğiniz portakal ve limonların suyunu sıkıp şekerli karışıma ilave edin.
Limonata özünü süzgeçten geçirin ve buzdolabında soğuttuktan sonra üzerine su ve nane yaprakları ilave edip servis edin.