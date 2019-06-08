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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Evde limonata nasıl yapılır? Limonata tarifi

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Evde limonata nasıl yapılır? Limonata tarifi

Limonata, hiç kuşkusuz yazın en sevilen içeceği. Sıcak yaz günlerinde ferah tadıyla büyük küçük herkesi mest eden limonata, her yemeğin yanına çok yakışıyor. Ev yapımı limonatanın verdiği tadı ve keyfi ise başka bir mekanda yakalamak zor. Peki, evde limonata nasıl yapılır?

Evde limonata yapımı için gerekli malzemeleri ve adım adım aşamaları derledik. Evde limonata tarifiyle sıcak yaz günlerinde içinizi biraz olsun ferahlatabilir, bu keyfi misafirlerinizle de paylaşabilirsiniz

Ev Yapımı Limonata Malzemeleri

6 adet büyük boy limon
1 adet portakal
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıcak su
1 litre soğuk su
½ demet taze nane

Evde Limonata Nasıl Yapılır?

Limon ve portakalların kabuklarını bir kaba rendeleyin.
Üzerine şeker ilave edin elinizle iyice ovun.
Ardından üzerine sıcak su döküp şeker eriyinceye kadar karıştırın.
Kabuklarını rendelediğiniz portakal ve limonların suyunu sıkıp şekerli karışıma ilave edin.
Limonata özünü süzgeçten geçirin ve buzdolabında soğuttuktan sonra üzerine su ve nane yaprakları ilave edip servis edin.

 

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