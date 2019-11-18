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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
18.11.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Evde tavada lahmacun yapılışı ve tarifi! Evde lahmacun içi nasıl hazırlanır?

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Evde tavada lahmacun yapılışı ve tarifi! Evde lahmacun içi nasıl hazırlanır?

Lahmacun tarifi, metotlarına ve yöresine göre değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle güney kesimlerde, büyükşehirlerin aksine elle açılan hamur ile yapılan lahmacun, temelde kıyma, kıyılmış soğan, maydanoz ve baharat karışımından oluşuyor. Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Hatay çevresinde malzeme içeriği ve yoğunluğu ile farklılık gösteren lahmacun tarifleri, evde de kolayca uygulanabiliyor. Peki, evde lahmacun içi nasıl hazırlanır? İşte, lahmacun yapılışı hakkında önemli bilgiler

Evde lahmacun tarifi için malzeme dengesinin kurulması önemli unsurlardan birisidir. Doğru oranda lahmacun malzemeleri, doğru pişirme süresi ile birleştiğinde, lezzetli bir lahmacunu sofralarda buluşturuyor. İşte, evde lahmacun tarifi ve lahmacun içi hazırlama teknikleri

LAHMACUN MALZEME LİSTESİ

  • 250 gram un
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 çay kaşığı tuz

Lahmacun içi için:

  • 200 gram kıyma
  • 2 adet domates
  • 1 adet büyük soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • Yarım demet maydanoz
  • 4 diş sarımsak
  • 1.5 tatlı kaşığı salça

EVDE LAHMACUN YAPILIŞI

Harcı hazırlamak için yeşil biber, domates, soğan, maydanoz ve sarımsağı robotta çekin, hazırladığınız karışımı ve salçayı kıymanın üzerine ekleyerek yoğurun.

Lahmacun hamuru için unu eleyerek bir kaba alın.

Maya ve tuz ekleyerek harmanlayın.

Ilık suyun içine zeytinyağı koyun.

Unun ortasını havuz şeklinde açarak suyu bu açıklığa dökün ve yoğurun.

Yumuşak bir hamur elde ettikten sonra üzerini kapatıp dinlendirin.

Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölün.

Her parçayı merdane ile çok ince olacak şekilde açın.

Açtığınız hamurun üzerine harcı eşit şekilde bastırarak yayın.

Fırının ızgara bölümünü en yüksek sıcaklıkta açın.

Yapışmaz tavayı ısıtıp lahmacunu içine koyun.

Tavadaki lahmacunun altı hafif kızarana kadar pişirin ve fırının ızgara bölümüne koyun.

Kenarları hafif kızarınca çıkararak ikiye katlayın.

Sıcak olarak servise sunun.

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