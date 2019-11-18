Evde tavada lahmacun yapılışı ve tarifi! Evde lahmacun içi nasıl hazırlanır?
Lahmacun tarifi, metotlarına ve yöresine göre değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle güney kesimlerde, büyükşehirlerin aksine elle açılan hamur ile yapılan lahmacun, temelde kıyma, kıyılmış soğan, maydanoz ve baharat karışımından oluşuyor. Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Hatay çevresinde malzeme içeriği ve yoğunluğu ile farklılık gösteren lahmacun tarifleri, evde de kolayca uygulanabiliyor. Peki, evde lahmacun içi nasıl hazırlanır? İşte, lahmacun yapılışı hakkında önemli bilgiler
Evde lahmacun tarifi için malzeme dengesinin kurulması önemli unsurlardan birisidir. Doğru oranda lahmacun malzemeleri, doğru pişirme süresi ile birleştiğinde, lezzetli bir lahmacunu sofralarda buluşturuyor. İşte, evde lahmacun tarifi ve lahmacun içi hazırlama teknikleri
LAHMACUN MALZEME LİSTESİ
- 250 gram un
- 1,5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 çay kaşığı tuz
Lahmacun içi için:
- 200 gram kıyma
- 2 adet domates
- 1 adet büyük soğan
- 2 adet yeşil biber
- Yarım demet maydanoz
- 4 diş sarımsak
- 1.5 tatlı kaşığı salça
EVDE LAHMACUN YAPILIŞI
Harcı hazırlamak için yeşil biber, domates, soğan, maydanoz ve sarımsağı robotta çekin, hazırladığınız karışımı ve salçayı kıymanın üzerine ekleyerek yoğurun.
Lahmacun hamuru için unu eleyerek bir kaba alın.
Maya ve tuz ekleyerek harmanlayın.
Ilık suyun içine zeytinyağı koyun.
Unun ortasını havuz şeklinde açarak suyu bu açıklığa dökün ve yoğurun.
Yumuşak bir hamur elde ettikten sonra üzerini kapatıp dinlendirin.
Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölün.
Her parçayı merdane ile çok ince olacak şekilde açın.
Açtığınız hamurun üzerine harcı eşit şekilde bastırarak yayın.
Fırının ızgara bölümünü en yüksek sıcaklıkta açın.
Yapışmaz tavayı ısıtıp lahmacunu içine koyun.
Tavadaki lahmacunun altı hafif kızarana kadar pişirin ve fırının ızgara bölümüne koyun.
Kenarları hafif kızarınca çıkararak ikiye katlayın.
Sıcak olarak servise sunun.