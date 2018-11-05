Evde İskender yapmak isteyenlere özel püf noktaları

Domatesli, yoğurtlu sosu ve üzerine dökülen mis gibi tereyağıyla İskender, sofraların en çok sevilen lezzetlerinden biri. Genellikle dışarıda hazır olarak yemeye alıştığımız İskender'i, kendiniz evde de hazırlayabilir ve bu lezzetli yemeği ailenize ve dostlarınıza ikram edebilirsiniz.

Evde İskender nasıl yapılır ve nelere dikkat etmek gerekir?

Evde İskender yapmak için eti bütün dana eti olarak alabileceğiniz gibi sevdiğiniz ve güvendiğiniz bir markanın hazır döner eti olarak kesilmiş ürününü de tercih edebilirsiniz. 4 kişilik bir döner için yarım kilo dana eti yeterli olacaktır.

Et ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken ilk püf noktası, döner gibi ince ince kesebilmeniz için buzlukta bekletmeniz. Eti kesmeye başlamadan yarım saat kadar önce dışarı çıkarın. Sonrasında, ince ve uzun parçalar halinde dilimleyin.

Bir yandan da İskender'in alt malzemesi için hazırlıklarınıza başlayın. Bunun için büyüklüğüne göre 2-3 tırnak pideyi küçük kareler halinde doğrayın.

Etleri geniş bir teflon tavaya alıp pişirmeye başlayın. Eğer tava (tencere de tercih edilebilir) için kullanabileceğiniz bir kapak varsa etin daha hızlı pişmesini sağlayabilirsiniz. Ara ara etin yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edin ve eğer yumuşamadıysa ve et kendi suyunu çektiyse yarım çay bardağı kadar su ilave ederek kapağını kapatın.

İskender sosu için; bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve eritin. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ekleyin ve salçanın kokusu çıkarana kadar kavurun. Daha sonra 1 su bardağı su ve 1 su bardağı rendelenmiş domates, tuz ve isteğe göre çok az pul biber ekleyin ve sosunuzu pişmeye bırakın.

Geniş servis tabaklarına kare olarak doğradığınız tırnak pideleri ve üzerine etlerinizi yerleştirin. İsteğinize göre, çırpılmış yoğurdunuzu bu aşamada etlerden önce tırnak pidelerin üzerine ekleyebilir, ya da tabağın bir kenarına sos olarak yerleştirebilirsiniz.

Etlerin üzerine salçalı ve domatesli sosunuzu ekleyin ve en üstüne de eritilmiş tereyağı dökün.

Tabağınızın daha zengin ve şık görünmesini istiyorsanız, 2 adet yeşil biber ve 2 adet domatesi köz tavasında ya da ızgarada kızartıp, tabağa yerleştirebilirsiniz.

İskender döner için tırnak pide kullanabileceğiniz gibi pirinç ya da bulgur pilavı da kullanabilirsiniz. Pilavı, tırnak pide kullanarak yaptığınız İskender dönerinizin yanına bir kaşık kadar koyarak garnitür olarak da değerlendirebilirsiniz. En son eğer seviyorsanız 1-2 kaşık yoğurt ilave etmeyi unutmayın.

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