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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
08.12.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Evde hamburger nasıl yapılır?

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Evde hamburger nasıl yapılır?

Hamburger her yaşın sevdiği atıştırmalık lezzetlerin başında geliyor. Özellikle son dönemde birbiri ardına açılan gurme burgerciler sayesinde farklı bir gözle bakmaya başladığımız hamburgeri evde de yapabilirsiniz. İşte özellikle gençlerin ve anne babaların çok sık sorduğu “Evde hamburger nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Hamburgeri hiç evde yapmayı denemiş miydiniz? Hem de öyle hazır köfteyle bakkaldan alınan ekmekle yapılan hamburgerden bahsetmiyoruz. Ekmeğinden köftesine, hatta ketçabından mayonezine her şeyini kendiniz hazırladığınız bir hamburgeri kast ediyoruz.

Bu tarifle o kadar lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz ki bir daha dışarıda hamburger yemek istemeyecek, çevrenizdekilerden sık sık “Sana bir hamburgerci mi açsak?” sorularını duymaya başlayacaksınız.

Lafı daha fazla uzatmıyoruz ve ev yapımı hamburger tarifimize ve püf noktalarına geçiyoruz…

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Evde gurme burger yapmak isteyenlere özel öneriler
Evde gurme burger yapmak isteyenlere özel öneriler

Malzemeler:

Ekmeği için:

600 gram un
120 gram tereyağı
2 çay kaşığı tuz
220 mililitre ılık süt
150 mililitre ılık su
1 çay kaşığı şeker
20 gram yaş maya
1 yumurta
2 yemek kaşığı su
2 yemek kaşığı süt
Susam

Köftesi için:

500 gram dana kıyma
Tuz
Karabiber
Domates tozu
Kimyon

Süslemek için:

Kuru soğan, marul, domates, peynir, kornişon turşu vs.

Sos için:

Ketçap
Mayonez

Ev yapımı ketçap tarifi
Ev yapımı ketçap tarifi

Öncelikle maya ve şekeri 220 mililitre ılık süt ve 150 mililitre ılık suda eritin. Diğer malzemeleri de ekleyip güzel bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzu ele yapışmaması için biraz unlayıp yuvarlayın. Üzerine ıslak bir bez örtüp mayalanması için sıcak bir yerde 15 dakika kadar bekletin.

Kabaran hamuru istediğiniz büyüklükte bezelere gömün. (Bu ölçüyle 7-10 tane beze elde edebilirsiniz.) Bezelerinizi avcunuzun içiyle yuvarlayıp tepsiye dizin. 5 dakika dinlendirdikten sonra üstlerine biraz bastırıp yassılaşmalarını sağlayın. Üzerini kapatıp yeniden yarım saat kadar mayalanmaya bırakın.

Sarımsaklı mayonez tarifi
Sarımsaklı mayonez tarifi

Yumurta, 2 yemek kaşığı su ve 2 yemek kaşığı sütü karıştırıp hamurların üzerine sürün. Susam serpip önceden 200 derecede ısıtılmış fırına verin. 15-20 dakika içinde ekmekleriniz pişmiş olacaktır. Tepsiden alıp telin üzerinde soğumaya bırakın.

Bu esnada köfte malzemelerinizi karıştırıp yoğurun. Elinizle çok kalın olmayacak şekilde bastırıp bir katman oluşturun. Bir bardak yardımıyla köfteden ekmeğe uygun boyda yuvarlaklar kesin. Buzlukta en az yarım saat dinlendirin. Izgarada ya da tavada pişirip soğuyan ekmeklerin arasına yerleştirin.

Üzerine ketçap, mayonez, hardal, turşu, marul, domates dilimleri, soğan halkaları vs. koyabilirsiniz.

Sosis nasıl yapılır
Sosis nasıl yapılır?

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Ev Yapımı Hamburger | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ev yapımı hamburger var!
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