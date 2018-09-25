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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
25.09.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Evde bebe bisküvisi yapmanın püf noktaları

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Evde bebe bisküvisi yapmanın püf noktaları

Hiçbir koruyucu ve kimyasal madde içermeyen bebe bisküvisi ile çocuklarınıza lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

Tüm anne babalar çocuklarının en iyi ve en sağlıklı biçimde beslenmesini ister. Ek gıdaya geçme döneminde bebeklerin en çok tükettikleri hazır bebe bisküvilerinde ise maalesef pek çok koruyucu ve kimyasal madde bulunuyor. Siz de aşağıdaki püf noktalarına dikkat ederek bebeğinize evde hazırladığınız sağlıklı bisküvileri yedirebilirsiniz.

1) Margarin: Asla!

Margarin zararları bilimsel olarak kanıtlanmış sağlıksız ve doğal olmayan bir yağdır. Bebeğiniz ve elbette kendiniz için mutfağınıza margarin sokmayın.

2) Tereyağı / Sade Yağ Kullanın

Hazırlayacağınız bisküvi tariflerinde mutlaka yağ gerekecektir. Bu tercihinizi tereyağı ya da mümkünse sade yağdan yana kullanın. Ancak kullandığınız tereyağının tuzsuz olmasına özen göstermelisiniz.

Evde bebe bisküvisi yapmanın püf noktaları

3) Beyaz Un Kullanmayın

Bebe bisküvilerini hazırlarken rafine un kullanmayın. Bunun yerine kestane unu, badem unu, yulaf unu, tam buğday unu gibi daha sağlıklı un alternatifleri ile daha sağlıklı bisküviler hazırlayabilirsiniz.

4) Şeker Yerine Meyve Püresi

Yetişkinler için bile fazlasıyla zararlı olan şekerle bebeğiniz ne kadar geç tanışırsa, onun sağlığı açısından o kadar yararlı olacaktır. Bu sebeple bisküvilerinizi yaparken evde hazırladığınız herhangi bir meyvenin püresini ya da hazır organik olanlarını kullanabilirsiniz. Meyve püresi sayesinde bisküvileriniz daha yumuşak ve lezzetli olacaktır.

Evde bebe bisküvisi yapmanın püf noktaları

5) Bal ve Pekmezden Uzak Durun

Bebeklere 3 yaşına kadar bal verilmemesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor. Ancak anneler genel olarak bebe bisküvilerinde şeker yerine pekmez veya bal kullanmanın iyi bir alternatif olduğunu düşünüyor. Ancak bu yaklaşım oldukça yanlış bal, pekmez gibi gıdalar yüksek ısıya maruz kaldıklarında toksik hale geliyorlar. Bu sebepten bebe bisküvileri gibi fırınlayacağınız gıdalarda pekmez ve baldan uzak durmalısınız.

6) Oda Sıcaklığına Dikkat Edin

Kıvamında bir bebe bisküvisi hazırlamak için tereyağı, yoğurt, yumurta gibi malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

Evde bebe bisküvisi yapmanın püf noktaları

7) Fırın Sıcaklığı Önemli

Hazırladığınız bebe bisküvilerini fırına verirken sıcaklığın 160 dereceyi aşmamasına dikkat etmelisiniz. Yüksek sıcaklıklarda pişirdiğinizde, bebe bisküvinizin içindeki vitamin ve minerallerin önemli bir kısmını yok etmiş olursunuz.

8) Fazla Pişirmeyin

Bebe bisküvilerini fırına verdikten 10 dakika sonra sıklıkla kontrol edin. Altın rengini aldığında ve kabuğu dokunduğunuzda hafifçe sertleşmişken fırından alabilirsiniz. Daha fazla pişirmek kurabiyelerinizin sertleşmesine yol açar.

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