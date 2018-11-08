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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
08.11.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Evde avokadolu poşe yumurta nasıl yapılır?

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Evde avokadolu poşe yumurta nasıl yapılır?

Avokado son dönemin en favori meyvelerinden. Özellikle sağlıklı beslenmeyi hedefleyenler arasında vazgeçilmezler arasındaki yerini çoktan aldı bile. Sağlıklı beslenme meraklılarının yakın zamanda radarına giren lezzetlerden biri de poşe yumurta. Yumurtanın suya kırılarak haşlanmasıyla elde edilen poşe yumurta yağsız olması nedeniyle d çok popüler. Peki bu iki lezzeti bir araya getiren avokadolu poşe yumurtayı evde yaparken nelere dikkat etmelisiniz? İşte Ajjna'nın deneyimli şefi Sezgin Can'dan evde avokadolu poşe yumurta yapmanın püf noktaları...

Avokadolu poşe yumurta tarifi
Avokadolu poşe yumurta tarifi

Avokadoyu alırken yumuşak ve olgun olmasına özellikle dikkat edin. Sert avokado henüz olgunlaşmamıştır. Avokado kıvamında yumuşaklığa gelince tüketilmelidir.

Yumuşamış avokado oda sıcaklığında en fazla 2-3 gün dayanır. Çok yumuşamış avokadoları almayın, bu meyvenin fazla olgunlaştığını ve bozulduğunu gösterir. Avokado olgunlaşmaya ve çürümeye genelde tepe kısmından başlar, bu nedenle meyvenizin tepe kısmını da kontrol etmeyi unutmayın.

Olgun avokadonun sapını çıkardığımızda, sapın altındaki kısım yeşil renkli olmalıdır. Avokadonuzun olgunlaştığını anlamanın en iyi yolu meyveyi avucunuzun içine alıp, parmak uçlarınızı bastırmadan meyveyi nazikçe sıkmaktır. Eğer meyve bu basınca cevap veriyorsa olgunlaşmıştır diyebiliriz. Eğer fazla yumuşamışsa avokadonuz da fazla olgunlaşmış olabilir.

Poşe yumurta için kullanılacak olan yumurtaların tazeliğine dikkat etmelisiniz. Yumurtayı elinize alıp içini salladığınızda içi sallanmıyorsa bu yumurtanızın taze olduğunun işaretidir.

Kahvaltıda yeni trend: Poşe yumurta nasıl yapılır
Kahvaltıda yeni trend: Poşe yumurta nasıl yapılır?

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Avokado Yatağında Yumurta | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde avokado yatağında yumurta var!
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