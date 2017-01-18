Ev yemeklerini özleyenlerin derdine çare 8 restoran

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
18.01.2017 - 11:19, Son Güncelleme:

Ev yemeklerini özleyenlerin derdine çare 8 restoran

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Ev yemeklerini özleyenlerin derdine çare 8 restoran

Ev yemeği hasreti çekenlerin imdadına aynı lezzette yemekler yapan restoranlar yetişiyor. İşte annenizin yemeklerini aratmayacak restoranlar...

Günlük hayatın koşturmasında dışarıda yemek yemek sık yapılan alışkanlıklardan biri olmaya başladı. Siz de annenizin eli değmiş gibi ev yemeklerine hasret çekiyorsanız bu restoranlara mutlaka uğrayın. İşte lezzetleri ile size sımsıcak aile ortamını hissettirecek ve ev yemeklerini doyasıya yiyebileceğiniz 8 restoran...

1. Helvetia

Asmalımescit'te bulunan Helvetia leziz ev yemeklerinin uğrak adreslerinden biri. Uygun fiyatları ve doyurucu porsiyonlarının yanında güleryüzlü hizmetiyle misafirlerini ağırlıyor. Tavuk graten, sebze yemekleri, etli zeytinyağı tabağı gibi birçok çeşit sunuyor.

Ev yemeklerini özleyenlerin derdine çare 8 restoran

2. Balkan Lokantası

Beşiktaş'ta bulunan bu mekan tam bir öğrenci dostu. Çeşit çeşit ev yemekleri ve büyük porsiyonları ile beğeni toplayan mekanda fiyatlar da oldukça uygun.

3. Doğaya Dönüş Bistro ve Ev Yemekleri

Nişantaşı'nda bulunan harika bir atmosfere sahip olan bu mekan hafif ve sağlıklı yemek sevenler için en güzel seçeneklerden biri. Enginar, fırın makarna, imam bayıldı, graten gibi muhteşem yemeklerin tadına doyamayacaksınız.

Ev yemeklerini özleyenlerin derdine çare 8 restoran

4. Çömlek Kuru Fasulye

Hem ev yemeği yemek, hem de manzara keyfini yaşamak isteyenler için Çömlek Kuru Fasulye doğru bir adres. Üsküdar'da bulunan bu mekan çömlekte pişirilen kuru fasulyeleri ile meşhur. Hamsili pilav, muhlama, kara lahana sarması ve çorbası, pilav gibi birçok muhteşem lezzeti mutlaka deneyin.

5. Fıccın

Samimi ve hoş ortamı ile sizi karşılayacak olan Fıccın Asmalımescit'te yer alıyor. Çerkez mantısı, ekşili bamya, zeytinyağlı yaprak sarma gibi ev yemekleri ile kalbinizi tam 12'den vuracak. Buranın müdavimi olabilirsiniz.

Ev yemeklerini özleyenlerin derdine çare 8 restoran

6. Hayvore

Karadeniz mutfağının esintilerini bulabileceğiniz bu yer enfes lezzetleri ile vazgeçilmez yerlerinizden biri olacak. Kara lahana çorbası, pide, hamsi tavası, piliç dolma, orman kebabı, laz böreği, yumurtalı pazı gibi birbirinden güzel yemekleri tadabilirsiniz. Yolunuz Beyoğlu'na düştüğünde buraya şans verin.

7. Hacı Abdullah

Osmanlı ve Türk mutfağının en güzel lezzetlerini buluşturan bu yer asırlık tecrübesiyle yıllardır aynı kalitesini koruyor. Tas kebabı, zeytinyağlı yemekler, kuzu tandır, beğendili kebap gibi muhteşem tatlara yer veren bu mekan oldukça başarılı.

Ev yemeklerini özleyenlerin derdine çare 8 restoran

8. Bizim Mutfak Lokantası

Nostaljik bir havaya sahip olan bu mekan Eminönü'nde yer alıyor. Lezzetli ev yemeklerini tadabileceğiniz bu güzel yerde dilediğiniz gibi karnınızı doyurabilirsiniz.

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