Ev yemeklerini özleyenlerin derdine çare 8 restoran
Ev yemeği hasreti çekenlerin imdadına aynı lezzette yemekler yapan restoranlar yetişiyor. İşte annenizin yemeklerini aratmayacak restoranlar...
Günlük hayatın koşturmasında dışarıda yemek yemek sık yapılan alışkanlıklardan biri olmaya başladı. Siz de annenizin eli değmiş gibi ev yemeklerine hasret çekiyorsanız bu restoranlara mutlaka uğrayın. İşte lezzetleri ile size sımsıcak aile ortamını hissettirecek ve ev yemeklerini doyasıya yiyebileceğiniz 8 restoran...
1. Helvetia
Asmalımescit'te bulunan Helvetia leziz ev yemeklerinin uğrak adreslerinden biri. Uygun fiyatları ve doyurucu porsiyonlarının yanında güleryüzlü hizmetiyle misafirlerini ağırlıyor. Tavuk graten, sebze yemekleri, etli zeytinyağı tabağı gibi birçok çeşit sunuyor.
2. Balkan Lokantası
Beşiktaş'ta bulunan bu mekan tam bir öğrenci dostu. Çeşit çeşit ev yemekleri ve büyük porsiyonları ile beğeni toplayan mekanda fiyatlar da oldukça uygun.
3. Doğaya Dönüş Bistro ve Ev Yemekleri
Nişantaşı'nda bulunan harika bir atmosfere sahip olan bu mekan hafif ve sağlıklı yemek sevenler için en güzel seçeneklerden biri. Enginar, fırın makarna, imam bayıldı, graten gibi muhteşem yemeklerin tadına doyamayacaksınız.
4. Çömlek Kuru Fasulye
Hem ev yemeği yemek, hem de manzara keyfini yaşamak isteyenler için Çömlek Kuru Fasulye doğru bir adres. Üsküdar'da bulunan bu mekan çömlekte pişirilen kuru fasulyeleri ile meşhur. Hamsili pilav, muhlama, kara lahana sarması ve çorbası, pilav gibi birçok muhteşem lezzeti mutlaka deneyin.
5. Fıccın
Samimi ve hoş ortamı ile sizi karşılayacak olan Fıccın Asmalımescit'te yer alıyor. Çerkez mantısı, ekşili bamya, zeytinyağlı yaprak sarma gibi ev yemekleri ile kalbinizi tam 12'den vuracak. Buranın müdavimi olabilirsiniz.
6. Hayvore
Karadeniz mutfağının esintilerini bulabileceğiniz bu yer enfes lezzetleri ile vazgeçilmez yerlerinizden biri olacak. Kara lahana çorbası, pide, hamsi tavası, piliç dolma, orman kebabı, laz böreği, yumurtalı pazı gibi birbirinden güzel yemekleri tadabilirsiniz. Yolunuz Beyoğlu'na düştüğünde buraya şans verin.
7. Hacı Abdullah
Osmanlı ve Türk mutfağının en güzel lezzetlerini buluşturan bu yer asırlık tecrübesiyle yıllardır aynı kalitesini koruyor. Tas kebabı, zeytinyağlı yemekler, kuzu tandır, beğendili kebap gibi muhteşem tatlara yer veren bu mekan oldukça başarılı.
8. Bizim Mutfak Lokantası
Nostaljik bir havaya sahip olan bu mekan Eminönü'nde yer alıyor. Lezzetli ev yemeklerini tadabileceğiniz bu güzel yerde dilediğiniz gibi karnınızı doyurabilirsiniz.
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