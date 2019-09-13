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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kahvaltılık Tarifleri>Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi
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Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi

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Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi

Zeytin ezmesi hem kahvaltıların hem de açma ya da poğaça gibi hamur işlerinin olmazsa olmazlarından. Bugün neredeyse her markette zeytin ezmesi bulmak mümkün ancak siz dışarıdan aldığınız zeytin ezmeleri yerine evde kendi yaptığınızı tercih ediyorsanız, çok doğru bir yere geldiniz. İşte evde yapıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz doğal zeytin ezmesi tarifi…

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram zeytin (siyah da yeşil de olabilir)
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın.

Hepsini pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar mutfak robotundan geçirin.

İçine baharatları ekleyip hepsini iyice karıştırın.

Zeytininiz tuzsuzsa içine biraz tuz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

Kayısı Reçeli | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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