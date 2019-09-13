Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi

Zeytin ezmesi hem kahvaltıların hem de açma ya da poğaça gibi hamur işlerinin olmazsa olmazlarından. Bugün neredeyse her markette zeytin ezmesi bulmak mümkün ancak siz dışarıdan aldığınız zeytin ezmeleri yerine evde kendi yaptığınızı tercih ediyorsanız, çok doğru bir yere geldiniz. İşte evde yapıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz doğal zeytin ezmesi tarifi…
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın.
Hepsini pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar mutfak robotundan geçirin.
İçine baharatları ekleyip hepsini iyice karıştırın.
Zeytininiz tuzsuzsa içine biraz tuz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...