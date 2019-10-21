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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kahvaltılık Tarifleri>Ev yapımı pastırma tarifi
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Ev yapımı pastırma tarifi

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Ev yapımı pastırma tarifi

Pastırma Orta Asya’da yaşayan Türklerin beslenmesinde olmazsa olmaz yeri olan bir lezzet. O günlerden günümüze de çok fazla değişmeden uzanmış, hatta dünya mutfaklarında da yerini almış. Özellikle ramazanda sofraların baş köşesinde yerini alan pastırmayı diğer zamanlarda da zevkle tüketebilirsiniz. Bunun için pastırmanızı evde de yapabilirsiniz. Sizin için ev yapımı pastırmanın malzemelerini ve tarifini araştırdık. İşte lezzetine doyamayacağınız pastırma tarifimiz…

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 750 gram yağsız pastırmalık dana eti
  • Kaya tuzu

Çemen için:

  • 15 gram sarımsak
  • 1 su bardağı ılık su
  • 50 gram un
  • 15 gram mısır unu
  • 25 gram kırmızı biber
  • 25 gram çemen tozu
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Etinizin her yerini güzelce tuzla kaplayın.

Çukur bir tepsinin ortasına bir kesme tahtası yerleştirin.

Tahtanın üzerine etinizi yerleştirin.

Tepsinizi bir tarafının yüksekte kalması için altına bir nesne yerleştirerek müsait bir yere koyun.

Etin üzerine ağır bir taş ya da içi su dolu cam kavanoz yerleştirin.

Eti bu şekilde 2 hafta bekletin. Bu esnada bütün kanı ve suyu akacaktır.

Tepside biriken suyu her gün döküp temizleyin.

Etiniz 2 haftanın sonunda iyice katılaştığında ağırlığı üzerinden alın.

Eti akan suyun altında iyice yıkayarak tuzundan arındırın.

Etinizi içi su dolu derin bir kaseye yerleştirip 1 gece bekletin.

Suyu gece boyunca 4-5 kez değiştirin.

Etin ucuna iğne ve iplikle bir ilmek açın.

Bu ilmeği kullanarak etinizi güneş görmeyen ama havadar bir yere asın.

Etinizi burada 2 gün bekletin.

Etinizi astıktan hemen sonra çemeni hazırlayın.

Bunun için sarımsakları dövüp su hariç diğer çemen malzemeleriyle karıştırın.

Ardından azar azar su ekleyerek macun kıvamı elde edin.

Çemeni de ağzını streç filmle iyice kapatarak buzdolabında iki gün dinlendirin.

Askıdan aldığınız eti elinizi sıvı yağa batırarak çemene iyice bulayın. Etin üzerinde hiç boşluk kalmaması gerekiyor.

Çemene buladığınız pastırmayı yeniden askıya alın.

5-6 gün daha kuruttuktan sonra çok ince dilimlediğiniz pastırmanızı afiyetle tüketebilirsiniz.

Pastırmalı Patates Tost | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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