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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Meze Tarifleri>Ev yapımı midye dolma tarifi
USTA İŞİ

Ev yapımı midye dolma tarifi

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Ev yapımı midye dolma tarifi

Türkiye’de sokak lezzeti denince akla ilk gelenlerden biridir midye dolma. Meze olarak da tüketilebilir, atıştırmalık olarak da yenebilir. Özellikle yazın sahilde keyif yaparken midye dolma atıştırmanın keyfiyle hiçbir şey boy ölçüşemez. Evde yapılmış midye dolmanın lezzeti hariç. Sizin için evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz enfes bir midye dolması tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 40 adet kabuklu midye
  • 3/4 su bardağı zeytinyağı
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 1 adet limonun suyu

Pilavı için:

  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 4 adet kuru soğan
  • 50 gram dolmalık fıstık
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 8 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Midyeleri bol suda iyice yıkayın, kabuklarındaki kalıntıları bir fırça yardımıyla temizleyin.

Keskin ve sağlam bir bıçak kullanarak midyelerin kabuklarını uçlarından açın.

Tüylü kısımlarını koparıp alın.

Temizlediğiniz malzemeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin.

Burada kısa bir süre beklettiğiniz malzemeleri süzüp durulayın ve temiz bir kaba alın.

Dolmanın pilavı için pirinçleri 15 dakika sıcak suda beklettikten sonra süzüp durulayın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Kuşüzümlerini ılık suya koyun.

Zeytinyağını tencerede ısıtın.

Sırasıyla soğanları, dolmalık fıstıkları ve pirinçleri ekleyip kavurun.

Kuşüzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri ilave edin ve karıştırın.

Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin.

Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın.

Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye dizin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin.

En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin.

Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.

Soğuyunca limon sıkarak servis yapın.

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Fotoğraf: iStock
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