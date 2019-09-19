Ev yapımı midye dolma tarifi

Türkiye’de sokak lezzeti denince akla ilk gelenlerden biridir midye dolma. Meze olarak da tüketilebilir, atıştırmalık olarak da yenebilir. Özellikle yazın sahilde keyif yaparken midye dolma atıştırmanın keyfiyle hiçbir şey boy ölçüşemez. Evde yapılmış midye dolmanın lezzeti hariç. Sizin için evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz enfes bir midye dolması tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Pilavı için:
Midyeleri bol suda iyice yıkayın, kabuklarındaki kalıntıları bir fırça yardımıyla temizleyin.
Keskin ve sağlam bir bıçak kullanarak midyelerin kabuklarını uçlarından açın.
Tüylü kısımlarını koparıp alın.
Temizlediğiniz malzemeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin.
Burada kısa bir süre beklettiğiniz malzemeleri süzüp durulayın ve temiz bir kaba alın.
Dolmanın pilavı için pirinçleri 15 dakika sıcak suda beklettikten sonra süzüp durulayın.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Kuşüzümlerini ılık suya koyun.
Zeytinyağını tencerede ısıtın.
Sırasıyla soğanları, dolmalık fıstıkları ve pirinçleri ekleyip kavurun.
Kuşüzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri ilave edin ve karıştırın.
Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin.
Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın.
Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye dizin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin.
En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin.
Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.
Soğuyunca limon sıkarak servis yapın.