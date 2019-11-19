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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ev yapımı lahmacun tarifi

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Ev yapımı lahmacun tarifi

Türkiye’de sokak lezzeti denince aklımıza ilk gelendir lahmacun. En şık kebapçılarda masanın baş köşesine yakışır ama evde taşınma temizlik boya badana olduğunda kağıtların üzerinde de yerini yadırgamaz. Taş fırında yapılan lahmacunun lezzeti bir başkadır ama evde yapılan lahmacunun da tadına doyum olmaz. Sizin için Arapça hamurlu et anlamına gelen lahmacunu evde yapabilmenin en kolay ve leziz formülünü hazırladık. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 kilogram un
  • 6 su bardağı su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 yemek kaşığı tuz

Harcı için:

  • 500 gram kuzu kıyma
  • 200 gram dana kıyma
  • 5 adet kuru soğan
  • 5-6 adet domates
  • 4-5 adet yeşil biber
  • 1-2 adet kırmızı biber
  • 2 demet maydanoz
  • 1 baş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 2-3 yemek kaşığı pul biber
  • Tuz

Hazırlanışı

Mayayı az miktarda ılık suyla eritin.

Unun ortasını havuz şeklinde açarak önce mayalı suyu bu açıklığa dökün ve karıştırın.

Ardından azar azar su ilave ederek hamuru yoğurun ve yumuşak bir kıvam elde edince üzerini kapatıp mayalanması için kenara alın.

Bu esnada lahmacunun harcını hazırlayın.

Maydanozları yıkayıp ince ince doğrayın.

Biber, sarımsak ve domatesleri çok ince doğrayın ya da mutfak robotundan geçirin.

Soğanları rendeleyin ya da robottan geçirin.

Süzgece aktardığınız soğanları soğuk suyla iyice yıkayıp elinizle sularını sıkın.

Maydanoz, biber, sarımsak, domates, soğan, salçalar, kıyma ve baharatları yoğurma kasesinde karıştırın.

Son olarak sıvı yağı da ilave edip hepsini güzelce harmanlayın. Lahmacun içiniz hazır.

Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölün.

Her parçayı merdane ile çok ince açın.

Açtığınız hamurun üzerine harcı eşit şekilde bastırarak yayın.

Fırının ızgara bölümünü en yüksek sıcaklıkta açın.

Yapışmaz tavayı ısıtıp lahmacunu içine koyun.

Tavadaki lahmacunun altı hafif kızarana kadar pişirin ve fırının ızgara bölümüne koyun.

Kenarları hafif kızarınca çıkararak ikiye katlayın.

Sıcak olarak servise sunun. Afiyet olsun…

Fotoğraf: iStock
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