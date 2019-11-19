Ev yapımı lahmacun tarifi

Türkiye’de sokak lezzeti denince aklımıza ilk gelendir lahmacun. En şık kebapçılarda masanın baş köşesine yakışır ama evde taşınma temizlik boya badana olduğunda kağıtların üzerinde de yerini yadırgamaz. Taş fırında yapılan lahmacunun lezzeti bir başkadır ama evde yapılan lahmacunun da tadına doyum olmaz. Sizin için Arapça hamurlu et anlamına gelen lahmacunu evde yapabilmenin en kolay ve leziz formülünü hazırladık. Afiyet olsun…
Hamuru için:
Harcı için:
Mayayı az miktarda ılık suyla eritin.
Unun ortasını havuz şeklinde açarak önce mayalı suyu bu açıklığa dökün ve karıştırın.
Ardından azar azar su ilave ederek hamuru yoğurun ve yumuşak bir kıvam elde edince üzerini kapatıp mayalanması için kenara alın.
Bu esnada lahmacunun harcını hazırlayın.
Maydanozları yıkayıp ince ince doğrayın.
Biber, sarımsak ve domatesleri çok ince doğrayın ya da mutfak robotundan geçirin.
Soğanları rendeleyin ya da robottan geçirin.
Süzgece aktardığınız soğanları soğuk suyla iyice yıkayıp elinizle sularını sıkın.
Maydanoz, biber, sarımsak, domates, soğan, salçalar, kıyma ve baharatları yoğurma kasesinde karıştırın.
Son olarak sıvı yağı da ilave edip hepsini güzelce harmanlayın. Lahmacun içiniz hazır.
Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölün.
Her parçayı merdane ile çok ince açın.
Açtığınız hamurun üzerine harcı eşit şekilde bastırarak yayın.
Fırının ızgara bölümünü en yüksek sıcaklıkta açın.
Yapışmaz tavayı ısıtıp lahmacunu içine koyun.
Tavadaki lahmacunun altı hafif kızarana kadar pişirin ve fırının ızgara bölümüne koyun.
Kenarları hafif kızarınca çıkararak ikiye katlayın.
Sıcak olarak servise sunun. Afiyet olsun…