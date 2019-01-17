Pratik ve sağlıklı kahvaltı seçenekleri arayanların son dönemdeki gözdelerinden biri granola. Ancak markette satılan granolaların içindeki şeker miktarı yüksek olduğundan birçok kişi granolasını evde yapmanın yollarını arıyor. Siz de bu kişilerdenseniz ve pratik ve lezzetli bir ev yapımı granola tarifi arıyorsanız, aşağıya bir göz atın. Çok memnun kalacağınızdan eminiz…
Ceviz içi, fındık, badem ve kaju fıstığını bir havanda ya da buzdolabı poşetinde irice dövün ve bir karıştırma kabına alın. İçine yulaf, bal, pekmez ve tarçını ilave edip harmanlayın.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serip hazırladığınız granola karışımını ince bir tabaka halinde kağıdın üzerine yayın. Tepsiyi fırına verin ve 10 dakika pişirin.
Bu sürenin sonunda çıkarıp bir tahta kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra yeniden tepsinin tabanına yapıp 5 dakika daha fırınlayın.
Fırından çıkarıp oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Ilınan granolaya kuru üzüm ve vişne kurusunu ekleyin. Katılaşan granolayı elinizle kırıp parçalayın. Kapaklı bir kavanozda saklayın.