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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kahvaltılık Tarifleri>Ev yapımı granola tarifi
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Ev yapımı granola tarifi

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Ev yapımı granola tarifi

Pratik ve sağlıklı kahvaltı seçenekleri arayanların son dönemdeki gözdelerinden biri granola. Ancak markette satılan granolaların içindeki şeker miktarı yüksek olduğundan birçok kişi granolasını evde yapmanın yollarını arıyor. Siz de bu kişilerdenseniz ve pratik ve lezzetli bir ev yapımı granola tarifi arıyorsanız, aşağıya bir göz atın. Çok memnun kalacağınızdan eminiz…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 3 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı
  • 1 çay bardağı çiğ badem
  • 1 çay bardağı fındık
  • 4-5 yemek kaşığı vişne kurusu
  • 1 çay bardağı çekirdeksiz kuru üzüm
  • 3 yemek kaşığı bal
  • Yarım su bardağı üzüm pekmezi
  • 1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı

Ceviz içi, fındık, badem ve kaju fıstığını bir havanda ya da buzdolabı poşetinde irice dövün ve bir karıştırma kabına alın. İçine yulaf, bal, pekmez ve tarçını ilave edip harmanlayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serip hazırladığınız granola karışımını ince bir tabaka halinde kağıdın üzerine yayın. Tepsiyi fırına verin ve 10 dakika pişirin.

Bu sürenin sonunda çıkarıp bir tahta kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra yeniden tepsinin tabanına yapıp 5 dakika daha fırınlayın.

Fırından çıkarıp oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Ilınan granolaya kuru üzüm ve vişne kurusunu ekleyin. Katılaşan granolayı elinizle kırıp parçalayın. Kapaklı bir kavanozda saklayın.

Fotoğraf: Ingimage
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