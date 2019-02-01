Özel günlerin vazgeçilmez tatlısı baklavayı evde yapmak mı istiyorsunuz? Kıyır kıyır olacak bir ev baklavası tarifi mi arıyorsunuz? O zaman sizi hemen tarifimize alalım. Çok fazla hamur açmadan kolayca yapabileceğiniz kat kat ev baklavası tarifimizle nice ünlü baklavacıya taş çıkartacaksınız. İşte nefis ev baklavası tarifi...
İçi için:
Açmak için:
Şerbeti için:
Üzeri için:
Yumurta, süt, sıvı yağ, sirke, kabartma tozu ve tuzu bir yoğurma kabına alıp karıştırın.
İçine aldığı kadar un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur elde edin.
Hamurunuz kıvama gelince 30 eşit parçaya bölün.
Bu bezelerin her birini yemek tabağı büyüklüğünde açın ve aralarına nişasta serperek 10’lu gruplar halinde üst üste dizin.
Üst üste dizdiğiniz yufkaları tepsi büyüklüğünde yeniden açın. Böylece 3 adet baklava yufkası elde edeceksiniz.
Yufkaların birini tepsiye yayın. Üzerine dövülmüş ceviz serpin.
Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.
Son yufkayı da tepsinin en üstüne yayın ve baklavanızı dilediğiniz gibi dilimleyin.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Tereyağını bir sos tenceresinde eritin ve dilimlediğiniz baklavaların üzerine her yerine gelecek şekilde gezdirin ve tepsiyi fırına verin.
Üzeri kızarınca çıkarıp soğumaya bırakın.
Baklavalar iyice soğuyunca şerbetini hazırlamaya başlayın.
5 bardak su ve 4 bardak şekeri tencereye koyup iyice eritin.
15 dakika kaynattıktan sonra içine limon suyunu ekleyin.
Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın.
Şerbeti sıcakken iyice soğumuş baklavaların üzerine dökün.
Tatlınız şerbetini çektiğinde yenmeye hazırdır. Afiyet olsun!