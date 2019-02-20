Etten vazgeçemiyoruz, evde daha sık yemek yapıyoruz
Küresel araştırma şirketi Ipsos, Türkiye dahil 29 ülkeyi kapsayan Ipsos Global @dvisor araştırması kapsamında insanların yemek yeme alışkanlıklarına, gıda tercihlerine, diyet programlarına ve gıdanın geleceğine yönelik görüşlerini derledi. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkler et yemekten vazgeçemiyor, evde yemek pişirmeye yönelik eğilim artıyor. İşte araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birkaç satırbaşı…
29 ülkeden katılımcıların çoğu “Et yerine bitkisel bazlı karşılığını yerim” ifadesine pek katılmıyor. Bitkisel bazlı karşılığını ete tercih edenlerin oranı yüzde 42’de kalıyor. Yüzde 51 ise et yemeyi tercih ediyor.
Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerde ise eti tercih etme oranı daha yüksek, yüzde 61’i et yerine bitkisel bazlı muadilini yemek konusuna katılmıyor. Genel olarak bireyler et içeren diyetleri tercih ediyorlar.
Dünya genelindeki 20 bini aşkın bireyin yüzde 75’i “Herhangi kırmızı et, tavuk veya balık yememeyi tercih ederim” ifadesine katılmıyor. Bireylerin sadece yüzde 21’i bu tür vejetaryen diyeti tercih ediyor. Sadece Hindistan’dan araştırmaya katılan bireylerin çoğunluğu vejetaryen diyet konusunu destekliyor görünüyor (yüzde 56).
Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin sonuçlarına bakıldığında dünya ortalamasıyla paralellik gösteriyor. Yüzde 74, et içeren bir diyeti tercih ediyor.
YEREL ÜRÜNLER, EV YEMEKLERİ
Katılımcıların yarısından fazlası bu durum onlara daha az çeşitlilik sunsa bile yerel üretim gıdaları tercih edeceğini belirtiyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 73’ü de yerel üretim gıdaları tercih ettiğini iletiyor.
Araştırmadan çıkan sonuçlara göre 29 ülkeden 20 bini aşkın bireyin Yüzde 32’si evde daha sık yemek hazırlayacaklarını belirtiyorlar. Sadece yüzde 8’i gelecek yıl evde daha az sıklıkta yemek hazırlayacağını belirtiyor.
Türkiye’den katılan bireylerin de hemen hemen yarısı (yüzde 49) gelecek yıl içinde evde daha sık yemek hazırlanacağını belirtiyor.
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