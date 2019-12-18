Etli yaprak sarma tarifi

Salamura yaprakları tuzunu atması için yaklaşık 10 dakika kaynatın.



Kaynayan yaprakları süzgece alarak süzün ve soğuk sudan geçirin.



Soğanı ve maydanozu küçük küçük doğrayın, domatesleri rendeleyin, pirinci ılık suda yıkayarak süzün.



Pirinç, kıyma, baharatlar ve diğer tüm malzemeyi geniş ve derin bir kaba alarak yoğurun.



Asma yaprağını düz bir zemine alın.

İçine bir tatlı kaşığı kıymalı harçtan koyun.

Sardığınız dolmaları boşluk bırakmadan tencereye dizin.



Pişme esnasında yaprakların açılmaması için üzerine porselen bir tabağı ters çevirerek kapatın.

3 yemek kaşığı sıvı yağı ve suyu tabağın kenarındaki boşluktan tencereye koyun. Kenarda biraz sıcak su bulundurun ki, suyu biterse aynı yöntemle pişen dolmalara ekleyebilesiniz.



Dolmaları orta ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.



Bir süre dinlendirdikten sonra yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...