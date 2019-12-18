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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Etli yaprak sarma tarifi
USTA İŞİ

Etli yaprak sarma tarifi

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Etli yaprak sarma tarifi

Sofralarınıza etli yaprak sarma tarifi ile renklendirmek ister misiniz? Türk mutfağının en özel yemeklerinden biri olmasının yanı sıra en sevilen lezzetlerinden de olan yaprak sarmasını bir de etli deneyin. Zeytinyağlı sevenlerin sarmanın etli halini de çok seveceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden etli yaprak sarması tarifini, sizin için aşağı da yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 300 gram salamura asma yaprağı
  • 2 adet kuru soğan
  • 300 gram orta yağlı dana kıyma
  • 1 su bardağı pirinç
  • 3 çorba kaşığı sıvı yağ
  • Çeyrek demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet orta boy domates
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • 3 su bardağı kaynar su
  • Servis için yoğurt

Hazırlanışı

Salamura yaprakları tuzunu atması için yaklaşık 10 dakika kaynatın.

Kaynayan yaprakları süzgece alarak süzün ve soğuk sudan geçirin.

Soğanı ve maydanozu küçük küçük doğrayın, domatesleri rendeleyin, pirinci ılık suda yıkayarak süzün.

Pirinç, kıyma, baharatlar ve diğer tüm malzemeyi geniş ve derin bir kaba alarak yoğurun.

Asma yaprağını düz bir zemine alın.

İçine bir tatlı kaşığı kıymalı harçtan koyun.

Sardığınız dolmaları boşluk bırakmadan tencereye dizin.

Pişme esnasında yaprakların açılmaması için üzerine porselen bir tabağı ters çevirerek kapatın.

3 yemek kaşığı sıvı yağı ve suyu tabağın kenarındaki boşluktan tencereye koyun. Kenarda biraz sıcak su bulundurun ki, suyu biterse aynı yöntemle pişen dolmalara ekleyebilesiniz.

Dolmaları orta ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Bir süre dinlendirdikten sonra yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Favalı Enginar | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
Etli yaprak sarma Etli yaprak sarma nasıl yapılır? yaprak sarma zeytinyağlı tarifler
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