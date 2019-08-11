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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.08.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

Etli yaprak sarma nasıl yapılır? Bayrama özel sarma tarifi

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Etli yaprak sarma nasıl yapılır? Bayrama özel sarma tarifi

Etli veya etsiz olarak hazırlanan geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sarma, bayramın gelmesiyle beraber sofralarımızdaki yerini almaya başladı. Ağır misafirleriniz için Kurban Bayramı'na özel yapacağınız etli sarma püf noktalarına dikkat ederseniz lezzeti ile damağınızda enfes tat bırakacak. Peki, etli yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, bayram misafirleriniz için yaprak sarma tarifi.

Yaprağın taze olması kadar iç harcı malzemelerinin kıvamının da önemli olduğu etli yaprak sarma yapımında önemli olan püf nokta pişirme süresi. Lezzetli yaprak sarma yapımında salamura yaprak kullanacaksanız, yaprakları önceden kaynar suda tutmanız gerekiyor. İşte, etli yaprak sarma yapımı ve malzemeleri.

Malzemeler

350 gram asma yaprağı
1 büyük boy kuru soğan
250 gram dana kıyma
1 su bardağı pirinç
3 çorba kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı domates salçası
2 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
Kırmızı biber

Hazırlanışı

Yaprak salamura ise dolmaları sarmadan önce 3-5 dakika kaynar suda tutun. Eğer yapraklar taze ise bu süreyi biraz daha uzatın.

Soğanı mümkün olduğu kadar ince doğrayın. Yıkanmış pirinci, kıymayı, soğanı, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını, sıvı yağı, tuz ve karabiberi bir tencere içinde iyice karıştın. Daha sonra bu karışımı ortalarına yerleştirerek yaprakları sarın.

Sardığınız dolmaları tencereye düzgün bir şekilde yerleştirin. Kalan biber ve domates salçalarını 3 çorba kaşığı sıvı yağ ve tereyağı karışımında kavurun. İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber koyduktan, sonra yarım litre kaynamış su ile birlikte tencereye dizilmiş sarmaların üzerine dökün. Pişme esnasında yaprakların açılmaması için ters çevrilmiş ufak bir tabağı dolmaların üzerine yerleştirin.

Pişirme süresi orta ateşte 40 dakika kadardır. Suyu azalırsa sıcak su ilave edebilirsiniz.

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