Etli yaprak sarma nasıl yapılır? Bayrama özel sarma tarifi
Etli veya etsiz olarak hazırlanan geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sarma, bayramın gelmesiyle beraber sofralarımızdaki yerini almaya başladı. Ağır misafirleriniz için Kurban Bayramı'na özel yapacağınız etli sarma püf noktalarına dikkat ederseniz lezzeti ile damağınızda enfes tat bırakacak. Peki, etli yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, bayram misafirleriniz için yaprak sarma tarifi.
Yaprağın taze olması kadar iç harcı malzemelerinin kıvamının da önemli olduğu etli yaprak sarma yapımında önemli olan püf nokta pişirme süresi. Lezzetli yaprak sarma yapımında salamura yaprak kullanacaksanız, yaprakları önceden kaynar suda tutmanız gerekiyor. İşte, etli yaprak sarma yapımı ve malzemeleri.
Malzemeler
350 gram asma yaprağı
1 büyük boy kuru soğan
250 gram dana kıyma
1 su bardağı pirinç
3 çorba kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı domates salçası
2 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
Kırmızı biber
Hazırlanışı
Yaprak salamura ise dolmaları sarmadan önce 3-5 dakika kaynar suda tutun. Eğer yapraklar taze ise bu süreyi biraz daha uzatın.
Soğanı mümkün olduğu kadar ince doğrayın. Yıkanmış pirinci, kıymayı, soğanı, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını, sıvı yağı, tuz ve karabiberi bir tencere içinde iyice karıştın. Daha sonra bu karışımı ortalarına yerleştirerek yaprakları sarın.
Sardığınız dolmaları tencereye düzgün bir şekilde yerleştirin. Kalan biber ve domates salçalarını 3 çorba kaşığı sıvı yağ ve tereyağı karışımında kavurun. İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber koyduktan, sonra yarım litre kaynamış su ile birlikte tencereye dizilmiş sarmaların üzerine dökün. Pişme esnasında yaprakların açılmaması için ters çevrilmiş ufak bir tabağı dolmaların üzerine yerleştirin.
Pişirme süresi orta ateşte 40 dakika kadardır. Suyu azalırsa sıcak su ilave edebilirsiniz.