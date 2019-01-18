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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Alamy
18.01.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Etli ve etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifler

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Etli ve etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifler

Çiğ köfte Güneydoğu Anadolu illerimizden Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış benzersiz lezzetlerimizden. Özellikle son dönemde yaygınlaşan etsiz çiğ köfte mekanları, bu lezzeti daha çok kişiye sevdirdi. Ancak yine de birçok kişi çiğ köfteyi evde yapıp gönül rahatlığıyla yemek istiyor. Eğer siz de bu gruptaysanız, etli ve etsiz çiğ köftenin yapılışıyla ilgili püf noktalarıyla zenginleştirdiğimiz tariflerimize bir göz atmalısınız. İşte çok beğeneceğinizden emin olduğumuz çiğ köfte tarifleri…

Öncelikle çiğ köftenin püf noktalarıyla işe başlayalım. Temeli bulgur olan çiğ köftenin sırrı içine çok fazla su eklememek. Zira çiğ köfteye çok fazla su eklediğinizde bulgurlar şişer ve dilediğiniz kıvamı ve lezzeti elde edemeyebilirsiniz. Yaz aylarında su yerine buz koyarak da çiğ köftenizi yapabilirsiniz.

Çiğ köftenin bir diğer sırrı da içine eklenen soğanların çok ince doğranmış olmasıdır. Bununla birlikte soğanlar ince olsun diye rendelemek ya da robottan çekmek yanlış bir harekettir. Bu durumda soğanın suyu çıkar ve çiğ köftenizin tadı bozulabilir. Soğanlarınızı bir tahtanın üzerinde incecik kıyarsanız çiğ köfteye uygun olur.

Son olarak tabanı tırtıklı bir çiğ köftesi tepsisi kullanmanız gerektiğini unutmayın. Bu tırtıklar olmadığı takdirde çiğ köftenizi hakkıyla yoğuramazsınız.

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Etli, etsiz ya da yumurtalı... Çeşit çeşit çiğ köfte tarifleri
Etli, etsiz ya da yumurtalı... Çeşit çeşit çiğ köfte tarifleri

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Gelelim etsiz çiğ köfte için gerekli malzemelere:

500 gram ince bulgur
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı pul biber
2 tatlı kaşığı toz biber
Yarım yemek kaşığı acı isot
1 demet maydanoz

Bulgur ve domates salçasını tepsiye alıp iyice yoğurun. Yumuşadıktan sonra damla damla su ilave ederek yoğurmaya devam edin.

Bulgurların rengi salça gibi kırmızıya döndüğü noktada karışıma tuz, pul biber, sıvı yağ, isot ve biber salçasını ekleyip karıştırarak yeniden yoğurmaya başlayın. İhtiyaç olursa biraz daha su ilave edin.

Bulgur iyice yumuşayınca içine soğan ve maydanozları ekleyip soğanlar bulgurun içinde kaybolana kadar yoğurmayı sürdürün. Küçük parçalar koparıp elinizle sıkarak köfte şekline getirin. Etsiz çiğ köfteniz hazır.

Etli ve etsiz çiğ köfte nasıl yapılır İşte püf noktaları ve tarifler

ETLİ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Gelelim etli çiğ köfteye… Etli çiğ köftenin yapılışı da aşağı yukarı etsiz çiğ köfte gibidir. Su ve soğan konusundaki uyarılara etli çiğ köfte yaparken de aynı şekilde dikkat etmelisiniz.

Etli çiğ köftede kullanacağınız kıymanın dana nuardan elde edilmesine dikkat edin. Çiğ köftelik kıymanın 4 kez çekilmesi de önemli bir noktadır.

Çiğ köfte nasıl yapılır Bulgurun şişmemesi için çiğ köftenin içine ne konur
Çiğ köfte nasıl yapılır? Bulgurun şişmemesi için çiğ köftenin içine ne konur?

Etli çiğ köfte için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

400 gram ince bulgur
250 gram dana nuar kıyma
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı acı kırmızı pul biber
2 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
3 adet rendelenmiş domates
Yarım demet maydanoz
Yarım demet taze soğan
2 tatlı kaşığı kimyon
2 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı tuz
1 adet marul
2 adet limon
Yarım demet taze nane
1 kase buz

Kuru soğanı kıyın, sarımsakları dövün. Salçalar ve tuz ile birlikte tepsiye alın. İçine bulguru yavaş yavaş ilave edin. Rendelediğiniz domateslerin üçte birini ve 3 küp kadar buzu da karışıma ekleyip yoğurmaya başlayın. Bulgurlar kurudukça su ya da buz ekleyin.

Bulgurlar iyice yumuşadığında bir kenara alın. Kıymanızı birkaç küp buz ekleyerek yoğurmaya başlayın. Kıyma kıvam alınca bulgurla birleştirin. Rendelenmiş domateslerin kalanının yarısını da ekleyin ve hep birlikte yeniden yoğurun.

Köfte kıvamına gelince içine taze soğan, maydanoz, kimyon, karabiber ve kalan domatesi ilave edin. Homojen olacak şekilde karıştırın. Küçük parçalar koparıp elinizle sıkarak köfte şekline getirin. Etli çiğ köfteniz hazır.

Mercimek Köftesi | LezizzGeleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi, ağız sulandıran görüntüsüyle mercimek köftesi Gülçin Çavdarcı’nın tarifiyle sizlerle…
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