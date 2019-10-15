Etli fajita tarifi

Fajita, Meksika mutfağına ait nefis bir et yemeği. Özetle parmak şeklinde doğranmış et ve sebzelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve salsa, guacamole gibi soslarla birlikte servis edilmesiyle ortaya çıkar. Özellikle restoranlarda ve bistrolarda sıkça karşımıza çıkan fajita’yı evinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Biz bu tarifimizde etli fajita hazırladık ama siz tavuk etiyle de nefis fajita’lar yapabilirsiniz. Yanında servis edeceğiniz sosların tariflerini de Hürriyet Lezizz’de bulabilirsiniz.
Dolmalık biberleri jülyen, soğanı piyazlık doğrayın.
Etlerinizi jülyen doğrayın ve derin bir kaba alın.
Üzerine sirke, limon suyu, kimyon, toz ve pul kırmızı biber, şeker, tuz, karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin ve hepsini iyice harmanlayın.
Sarımsakları ince ince kıyın.
Kekik ve sarımsağı 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte etlere ekleyip yeniden karıştırın.
Etleri bir süre bu marine sosunda dinlendirerek baharatların lezzetinin ete geçmesini sağlayın.
Tavayı önceden ocağa koyup iyice ısıtın.
Etleri sosuyla birlikte tavaya aktarın ve her tarafı kahverengi olana kadar iyice soteleyin.
Etleri bir maşa yardımıyla tavadan alıp kenara koyun.
Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.
Soğanı ve biberleri tuz ve karabiberle tavaya alıp yumuşayana kadar yüksek ateşte soteleyin.
Sebzelere etleri de ekleyip 3-4 dakika da hepsini birlikte pişirin.
Fajita’nızı yanında tortilla ekmeği ve soslarla sıcak servis edin.