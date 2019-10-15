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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Etli fajita tarifi
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Etli fajita tarifi

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Etli fajita tarifi

Fajita, Meksika mutfağına ait nefis bir et yemeği. Özetle parmak şeklinde doğranmış et ve sebzelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve salsa, guacamole gibi soslarla birlikte servis edilmesiyle ortaya çıkar. Özellikle restoranlarda ve bistrolarda sıkça karşımıza çıkan fajita’yı evinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Biz bu tarifimizde etli fajita hazırladık ama siz tavuk etiyle de nefis fajita’lar yapabilirsiniz. Yanında servis edeceğiniz sosların tariflerini de Hürriyet Lezizz’de bulabilirsiniz.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram dana biftek
  • 1 adet sarı biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 3-4 adet sivri biber
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • Yarım çay kaşığı toz şeker
  • 2-3 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım çay kaşığı kekik

Hazırlanışı

Dolmalık biberleri jülyen, soğanı piyazlık doğrayın.

Etlerinizi jülyen doğrayın ve derin bir kaba alın.

Üzerine sirke, limon suyu, kimyon, toz ve pul kırmızı biber, şeker, tuz, karabiber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin ve hepsini iyice harmanlayın.

Sarımsakları ince ince kıyın.

Kekik ve sarımsağı 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte etlere ekleyip yeniden karıştırın.

Etleri bir süre bu marine sosunda dinlendirerek baharatların lezzetinin ete geçmesini sağlayın.

Tavayı önceden ocağa koyup iyice ısıtın.

Etleri sosuyla birlikte tavaya aktarın ve her tarafı kahverengi olana kadar iyice soteleyin.

Etleri bir maşa yardımıyla tavadan alıp kenara koyun.

Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Soğanı ve biberleri tuz ve karabiberle tavaya alıp yumuşayana kadar yüksek ateşte soteleyin.

Sebzelere etleri de ekleyip 3-4 dakika da hepsini birlikte pişirin.

Fajita’nızı yanında tortilla ekmeği ve soslarla sıcak servis edin.

Soğan Karamelize | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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