Etli fajita tarifi

Meksika mutfağının en çok bilinen ve en sevilen tariflerindendir fajita. Cızır cızır masaya geldiğinde hem göze hem kulağa hitap eder, bir lokma aldığınız anda damağınızda silinmez bir iz bırakır. Tavukla da yapılabilen fajita’yı biz bugün dana etiyle yaptık. Et seven herkesin bayılacağı fajita mutlaka denenmesi gerekenlerden…
Etleri, biberleri ve soğanları parmak boyunda ince uzun doğrayın.
Tavayı zeytinyağı ile yağlayıp tüm malzemeleri soteleyin.
Güveci veya ısıya dayanıklı porselen kabı ocağa alıp içinde tereyağını eritin.
Tereyağının üzerine etleri, biberleri ve soğanları ilave edin.
Lavaşları malzemelerin üzerine kapatıp iyice ısınmasını bekleyin.
Lavaşlar ısınınca servis edebilirsiniz, fajita’nız hazır!