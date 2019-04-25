Etli ekmek tarifi

Etli ekmek son dönemde Konya ile Sivas arasında paylaşılamayan fakat ne olursa olsun tadına doyum olmayan bir yöresel lezzet. Peki etli ekmeği evinizde yapıp doya doya yemeye ne dersiniz? “Muhteşem olur” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin nefis etli ekmek tarifimiz…
Hamuru için:
İç harcı için:
Maya, şeker ve tuzu ılık suda eritin.
İçine unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru elma büyüklüğünde bezelere ayırın.
Hamurunuzu üzerine nemli bir bez örtüp dinlenmesi için kenara alın.
Bu esnada etli ekmeğin iç harcını hazırlamaya başlayın.
Soğanları, maydanozları ve biberleri incecik kıyın.
Domates sosu, kıyma, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırıp yoğurun.
Dinlenen hamurlarınızı merdane yardımıyla ince uzun oval şeklinde açın.
Kıymalı harcı hamurların üzerine yayın.
Tepsiye fırın kağıdı serip etli ekmekleri üzerine yerleştirin.
Fırını 250 dereceye ayarlayıp biraz ısıtın.
Tepsiyi fırına verip 8-10 dakika kadar pişirin.
Dikdörtgen dilimleyip sıcak sıcak servis yapın.