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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Etli ekmek tarifi
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Etli ekmek tarifi

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Etli ekmek tarifi

Etli ekmek son dönemde Konya ile Sivas arasında paylaşılamayan fakat ne olursa olsun tadına doyum olmayan bir yöresel lezzet. Peki etli ekmeği evinizde yapıp doya doya yemeye ne dersiniz? “Muhteşem olur” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin nefis etli ekmek tarifimiz…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 3 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 paket instant maya
  • Bir tutam tuz
  • Aldığı kadar su

İç harcı için:

  • 500 gram iri çekilmiş dana kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 adet yeşil biber
  • 2 yemek kaşığı domates sosu
  • 1 tutam maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber

Hazırlanışı

Maya, şeker ve tuzu ılık suda eritin.

İçine unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru elma büyüklüğünde bezelere ayırın.

Hamurunuzu üzerine nemli bir bez örtüp dinlenmesi için kenara alın.

Bu esnada etli ekmeğin iç harcını hazırlamaya başlayın.

Soğanları, maydanozları ve biberleri incecik kıyın.

Domates sosu, kıyma, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırıp yoğurun.

Dinlenen hamurlarınızı merdane yardımıyla ince uzun oval şeklinde açın.

Kıymalı harcı hamurların üzerine yayın.

Tepsiye fırın kağıdı serip etli ekmekleri üzerine yerleştirin.

Fırını 250 dereceye ayarlayıp biraz ısıtın.

Tepsiyi fırına verip 8-10 dakika kadar pişirin.

Dikdörtgen dilimleyip sıcak sıcak servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
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