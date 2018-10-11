Eti yumuşatmak için uygulayabileceğiniz 5 temel teknik

Ancak bu tekniklere geçmeden önce etin neden bazı parçalarının pişirmeden önce yumuşatılmaya ihtiyaç duyduğuna bir bakalım. Bunun sebebi etin, hayvanların but, boyun, kol ve omuz gibi kaslı bölgelerinden alınmış olması. Bu parçalardan kesilen etleri pişirmeden önce yumuşatma işlemlerine tabi tutmadığınızda lastik gibi sert bir sonuç elde ediliyor.

Peki eti yumuşatma teknikleri neler?

En klasik tekniği en başa yazalım: Eti dövmek ya da kasaba dövdürmek. Eti iki kat streç filmin arasında et döveceğiyle ezdiğinizde kas dokusunun kırılmasını sağlayabilir ve daha yumuşak bir parça elde edebilirsiniz. Ancak bu işlemi çok fazla yapmak etin tamamen ölmesine neden olacağından dikkatli davranmakta fayda var. Öte yandan antrikot gibi yumuşak etlerin dövülmesinin lezzet ve kıvam anlamında faydadan çok zarara yol açtığını da unutmayın.

Eti yumuşatmanın bir diğer yolu da tuzlamak. Yaklaşık 2,5 santimetre kalınlığındaki bir dilim eti, bir tatlı kaşığı tuza iyice bulayıp 1 saat bekletmek işinizi görecektir. Bu sürenin sonunda etin üzerinde kalan fazlalık tuzu durulayıp etinizi peçeteyle iyice kurulayarak pişirmeye geçebilirsiniz. Tuzlama etin pişme süresini uzatacaktır ancak protein moleküllerinin parçalanmasına yardımcı olduğundan eti yumuşatır.

Eti yumuşatmak için kullanabileceğiniz bir diğer teknik de bıçakla çizmek. Bundan kastımız etin üzerine liflerine dik açıyla olmak suretiyle çok derin olmayan biçimde kesikler atmak. Yani etinizi kesme tahtasının üzerine lifleri yatay olacak şekilde yerleştirip yüzeyini dikey olarak kesmeniz gerekiyor. Bu işlem etin kas dokusunu parçaladığı için yumuşamayı sağlıyor.

Kaslı etlerden yumuşak sonuçlar elde etmenin bir diğer yolu da ağır ateşte uzun süre pişirmek. Çünkü etin pişme süresi uzadıkça, daha fazla kolajen parçalanıyor. Kolajen parçalanması da etin yumuşaması anlamına geliyor. Döş gibi etleri vaktiniz varsa 4 ila 8 saat pişirip muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz.

Eti yumuşatma tekniklerinin sonuncusu da çeşitli soslarla marine etmek. Özellikle asit özelliği olan limon, sirke gibi bir malzemeyle hazırlayacağınız marine sosları etin dokusunu parçalayıp lezzetini artırıyor. Eti marine sosuna ne kadar süre tuttuğunuz pişirme süresi üzerinde de etkili oluyor.

Etinizi marine sosunun içinde 2 saatten 2 güne kadar uzayan bir sürede gönül rahatlığıyla bekletebilirsiniz. Ancak birçok şef bunun aslında ete lezzet katmak dışında çok fazla etkisi olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla eti yumuşatmak için marinasyondan önce diğer tekniklere de başvurmak gerekiyor.

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