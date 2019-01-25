Eti çözdürmek için oda sıcaklığında bekletmeyin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriEti çözdürmek için oda sıcaklığında bekletmeyin
GeriMutfak Tüyoları Eti çözdürmek için oda sıcaklığında bekletmeyin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Haber: DHA Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
25.01.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Eti çözdürmek için oda sıcaklığında bekletmeyin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eti çözdürmek için oda sıcaklığında bekletmeyin

Gıdaların dondurularak saklanmasının tazeliği koruyacak en iyi yöntemlerden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, çözdürülmüş gıdaların kesinlikle tekrar dondurulmaması konusunda tüketicileri uyardı. Bölek, "Dondurulmuş etlerin çözdürülmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan oda sıcaklığında bekletme en sağlıksız yöntemlerden biridir" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Gıda Teknolojileri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, gıdaların dondurulması aşamasında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Gıdaların dondurulmasının besinlerdeki mikroorganizma faaliyetini azalttığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Bölek, "Gıdalardaki fiziksel ve kimyasal bozulmalar ayrıca gıdaların besin değerlerindeki kayıplar önemli ölçüde önlenir. Fakat bunun için dondurmadan önceki işlemlerde, dondurma esnasında ve çözdürme aşamalarında usulüne uygun davranılması gerekmektedir" diye konuştu.

13
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun

"ŞOK HAŞLAMA YAPILMALI"

Dondurma işlemi için taze ve zedelenmemiş sebze-meyvelerin tercih edilmesi tavsiyesinde uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Bölek, "Sebze ve meyveler dondurma öncesinde yıkanıp temizlenmeli, yıkanıp temizlenen sebzelerden gerekene ’şok haşlama’ yapılmalıdır. Böylece sebzelerin renkleri dondurarak depolama sürecinde daha iyi korunmuş olacak ve bakteriyel yükte de önemli ölçüde azalma gerçekleşecektir" dedi.

Bölek, "Soğan, ıspanak, kabak, lahana, patlıcan, yeşil fasulye, bezelye, havuç, karnabahar, biber ve kereviz için 2-3 dakikalık bir haşlama yeterli olacaktır. Dondurma öncesinde haşlanan sebzelerin suları iyice süzülmeli, kağıt havlularla kurutulmalıdır. Gerek sebzeler gerekse et ve diğer yiyecekler, bir kerede pişirilecek porsiyonlar halinde paketlere konulmalıdır. Dondurulacak meyveler kesinlikle haşlanmamalıdır. Taze ve zedelenmemiş olanları seçilip yıkanıp kabukları soyulduktan sonra doğranmalı ve içerisinde hava kalmayacak şekilde buzdolabı poşetlerine yerleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Eti çözdürmek için oda sıcaklığında bekletmeyin


"ET HAVA ALMAYACAK ŞEKİLDE SARILMALIDIR"

Dr. Öğr. Üyesi Bölek, etlerin dondurulmasında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle açıkladı:

"Etler daima bir defada kullanılacak parçalar halinde hazırlanmalıdır. Etlerin dondurulmasında dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de etin dışının hava almayacak şekilde sarılmasıdır. Buna dikkat edilmezse açıkta kalan kısımda donma yanığı dediğimiz açık pembe renkte süngerimsi bir tabaka oluşur. Don yanığı olan kısımda yapısal bozulma gerçekleşir ve besin değerinde kayıplar meydana gelir. Ayrıca lezzette de değişiklikler hissedilir. Böylece et çok yönlü değer kaybına uğrar."

"DONDURULMUŞ EKMEK 2-3 AY TAZE KALIR"

Ekmeklerin bayatlamasının ya da küflenmesinin önlenmesinin en iyi yöntemlerinden birinin ekmekleri dondurmak olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Bölek, "Uygun şekilde dondurulduğu takdirde ekmekler dondurucuda 2-3 aya kadar tazeliğini koruyacaktır. Ekmeği dilimleyip dondurmak ekmeğin kuruma sürecinin hızlanmasına yol açarak ekmeğe bayat bir tat ve kıvam verebilir. Eğer tek seferde ekmeğin sadece birkaç dilimi yenilecekse, bu durumda en iyi yol ekmeği dilimleyip dondurmaktır. Ekmekler bütün halde ya da dilimler halinde buzdolabı poşetine içerisinde hava kalmayacak şekilde yerleştirilerek dondurucuya konulmalıdır" uyarısında bulundu.

12
Ünlü şeften ekmek yapma ve saklamayla ilgili önemli ipuçları
Ünlü şeften ekmek yapma ve saklamayla ilgili önemli ipuçları

"EN SAĞLIKSIZ YÖNTEM ODA SICAKLIĞINDA ÇÖZDÜRME"

Çözdürülmüş gıdaların kesinlikle tekrar dondurulmaması uyarısında bulunan Bölek, dondurulmuş gıdaların gereği gibi çözündürülmesinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Dondurulmuş meyve ve sebzelerin çözündürülmesi ile dondurulmuş etlerin ve dondurulmuş ekmeklerin çözündürülmesi birbirinden farklıdır. Sebzeler, pişirme suyuna çözdürmeden atılmalıdır. Eğer çözdürülerek pişirilirse, hücre yapıları bozulur ve besleyici değerlerinde de azalmalar gerçekleşir. Donmuş sebzelerin pişme süreleri, taze sebzelere oranla 3 kat daha kısadır. Dondurulmuş etler ise pişirilmeden önce mutlaka çözdürülmelidir. Dondurulmuş etlerin çözdürülmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan oda sıcaklığında bekletme en sağlıksız yöntemlerden biridir. Çünkü oda sıcaklığında bekletme sırasında etin yüzeyinde mikroorganizmalar hızla üreyerek etin mikrobiyal yükünün artmasına sebep olmaktadır. Zaman sıkıntısı yoksa en sağlıklı yöntemlerden biri eti buzdolabının dondurucusundan çıkartarak normal soğutucu bölmesine alarak çözünmesini sağlamaktır. Dondurulmuş etlerin çözündürülmesi için kullanılabilecek yöntemlerden biri de sıcak su banyosudur. Etler su geçirmeyecek bir kap içerisinde konulduktan sonra sıcak su içeren bir tencerede kısa sayılabilecek bir sürede çözdürülebilir. Etlerin çözündürülmesi için en kısa ve pratik yöntemlerden bir başkası da etleri mikrodalga fırında çözdürmektir."

16
Sebze ve meyveleri saklarken en sık yapılan yanlışlar
Sebze ve meyveleri saklarken en sık yapılan yanlışlar

Dondurulmuş ekmeklerin oda sıcaklığında bekletilebileceğini ifade eden Bölek, "Ekmekler, etler kadar mikrobiyal üremeye uygun bir ortam oluşturmayacaklarından oda sıcaklığında bekletilerek çözdürülebilir. Ekmekler belli oranda çözündükten sonra tost makinesi aracılığıyla çözdürme işlemi hızlandırılabilir" dedi.

Et 101Et pişirirken nelere dikkat edilmeli? Et pişirmenin püf noktaları nelerdir? Et pişirirken yapılan yanlışlar nelerdir? Et nasıl marine edilmeli? İşte et pişirmenin bütün püf noktaları...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Eti çözdürmek için oda sıcaklığında bekletmeyin

Muhallebili kakaolu kek nasıl yapılır? Muhallebili kek tarifi yapılışı

Kıymalı bulgur köftesi nasıl yapılır? Kıymalı bulgur köftesi tarifi

Alıç nedir? Alıç sirkesi nasıl yapılır?