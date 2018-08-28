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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
28.08.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Ete doyacaksınız: Arjantin mutfağı

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Ete doyacaksınız: Arjantin mutfağı

Lokum gibi etleri ve birbirinden lezzetli tatlılarıyla Arjantin mutfağı sizleri bekliyor. İşte Güney Amerika'nın bu egzotik ülkesinde deneyebileceğiniz tatlardan bazıları...

Güney Amerika’nın enerjisi ve canlı hayatı ile öne çıkan dinamik ülkesi Arjantin, doğal güzelliklerinin yanı sıra et yemekleriyle meşhur mutfağı ile de ziyaretçilerini büyülüyor. Dünyanın pek çok ülkesinde servis edilen bu lezzetleri yerinde de tadabilir, enfes tarifler ile tanışabilirsiniz.

Arjantin Lokumu: Asado

Arjantin bifteği olarak da bilinen asado, kaburga etinin chimichurri adı verilen, safranlı bir sosla özel bir marinasyon işlemi gördükten sonra barbekü üzerinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Uzun süre pişen ve ardından kemikten kolayca sıyrılıp lokum kıvamına gelen et, sadece tuz ile buluşup başka hiçbir baharat olmadan servis ediliyor.

Ete doyacaksınız: Arjantin mutfağı

Başlı Başına Bir Şaheser: Empadanas

Empadanas, Arjantin mutfağında yer alan bir çeşit börek. Yarım ay şeklindeki bu lezzetli böreklerin iç harcında parça biftek, kuru üzüm, siyah zeytin ve çeşitli baharatlar bulunuyor. İçi dolu dolu, dışı yumuşak ve pofuduk bu böreği Arjantin’de hemen hemen her yerde bulabilirsiniz.

Şinitzel Gibi Ama Değil: Milanesa

Arjantin’de en çok tüketilen et yemeklerinden biri olan milanesa incecik dövülmüş, el büyüklüğünde dana bifteğinin yumurta, un ve ekmek kırıntısına bulanıp derin yağda kızartılmasıyla hazırlanıyor. Salata ve çeşitli garnitürler ile servis edilen yemek, kimi zaman tavuk eti ile de yapılabiliyor.

Ete doyacaksınız: Arjantin mutfağı

Hem Tatlı Hem Yumuşak: Facturas

Arjantin’de mate çayı ile sabah kahvaltılarında ve beş çaylarında severek tüketilen facturas, kruvasana benzeyen, tatlı ve yumuşak bir çörek çeşidi. Arjantin’de acıktığınızda ya da sabahları lezzetli bir atıştırmalık istediğinizde bu çöreğin tadına bakabilirsiniz.

Karamelin En Güzel Hali: Alfajores

Tereyağlı, mis kokulu, kıyır kıyır, tatlı iki kurabiyenin karamel ile bir araya geldiği alfajores, Arjantin mutfağının en meşhur beş çayı atıştırmalığı. Eğer tatlı ve hamur işi seviyorsanız bu kurabiye favorileriniz arasına girebilir.

Ete doyacaksınız: Arjantin mutfağı

Tatlı ve Tuzlu Bir Arada: Bal Kabağı Dolması

Çok besleyici ve doyurucu bir lezzet olan bal kabağı dolması, oyulmuş bal kabağının içinde pişirilip servis edilen; patates, dana eti, kuru kayısı, domates, sarımsak ve soğandan oluşan bir lezzet. Önce birlikte pişen ardından da bal kabağının içine yerleşen bu lezzetler son olarak bir de kabak ile pişip harika bir tada kavuşuyor.

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