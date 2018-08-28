Ete doyacaksınız: Arjantin mutfağı

Güney Amerika’nın enerjisi ve canlı hayatı ile öne çıkan dinamik ülkesi Arjantin, doğal güzelliklerinin yanı sıra et yemekleriyle meşhur mutfağı ile de ziyaretçilerini büyülüyor. Dünyanın pek çok ülkesinde servis edilen bu lezzetleri yerinde de tadabilir, enfes tarifler ile tanışabilirsiniz.

Arjantin Lokumu: Asado

Arjantin bifteği olarak da bilinen asado, kaburga etinin chimichurri adı verilen, safranlı bir sosla özel bir marinasyon işlemi gördükten sonra barbekü üzerinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Uzun süre pişen ve ardından kemikten kolayca sıyrılıp lokum kıvamına gelen et, sadece tuz ile buluşup başka hiçbir baharat olmadan servis ediliyor.

Başlı Başına Bir Şaheser: Empadanas

Empadanas, Arjantin mutfağında yer alan bir çeşit börek. Yarım ay şeklindeki bu lezzetli böreklerin iç harcında parça biftek, kuru üzüm, siyah zeytin ve çeşitli baharatlar bulunuyor. İçi dolu dolu, dışı yumuşak ve pofuduk bu böreği Arjantin’de hemen hemen her yerde bulabilirsiniz.

Şinitzel Gibi Ama Değil: Milanesa

Arjantin’de en çok tüketilen et yemeklerinden biri olan milanesa incecik dövülmüş, el büyüklüğünde dana bifteğinin yumurta, un ve ekmek kırıntısına bulanıp derin yağda kızartılmasıyla hazırlanıyor. Salata ve çeşitli garnitürler ile servis edilen yemek, kimi zaman tavuk eti ile de yapılabiliyor.

Hem Tatlı Hem Yumuşak: Facturas

Arjantin’de mate çayı ile sabah kahvaltılarında ve beş çaylarında severek tüketilen facturas, kruvasana benzeyen, tatlı ve yumuşak bir çörek çeşidi. Arjantin’de acıktığınızda ya da sabahları lezzetli bir atıştırmalık istediğinizde bu çöreğin tadına bakabilirsiniz.

Karamelin En Güzel Hali: Alfajores

Tereyağlı, mis kokulu, kıyır kıyır, tatlı iki kurabiyenin karamel ile bir araya geldiği alfajores, Arjantin mutfağının en meşhur beş çayı atıştırmalığı. Eğer tatlı ve hamur işi seviyorsanız bu kurabiye favorileriniz arasına girebilir.

Tatlı ve Tuzlu Bir Arada: Bal Kabağı Dolması

Çok besleyici ve doyurucu bir lezzet olan bal kabağı dolması, oyulmuş bal kabağının içinde pişirilip servis edilen; patates, dana eti, kuru kayısı, domates, sarımsak ve soğandan oluşan bir lezzet. Önce birlikte pişen ardından da bal kabağının içine yerleşen bu lezzetler son olarak bir de kabak ile pişip harika bir tada kavuşuyor.