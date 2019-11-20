Et döner nasıl yapılır? Evde yaprak döner tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriEt döner nasıl yapılır? Evde yaprak döner tarifi
GeriMutfak Tüyoları Et döner nasıl yapılır? Evde yaprak döner tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
20.11.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Et döner nasıl yapılır? Evde yaprak döner tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Et döner nasıl yapılır? Evde yaprak döner tarifi

Et döner, hiç kuşkusuz et yemekleri içerisinde en herkese hitap edeni. Türk yemeklerinin en sevileni et döneri, dışarıdan almak yerine evinizde yaparak daha sağlıklı bir şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İnce ince dilimlenen et döneri ister pilav üstü ve dürüm isterseniz İskender kebap şeklinde sunabilirsiniz. Peki, et döner nasıl yapılır? Adım adım et döner tarifini derledik…

Döner deyince çoğu kişi için akan sular duruyor. Ancak herkesin döner tercihi de farklı. Yağlı ya da yağsız; pilav üstü, dürüm ya da pide arası; yanında patatesle, ayranla ya da tek başına... Peki, sürekli dışarda tüketmeye alışkın olduğunuz et döneri evde denemeye ne dersiniz?

15-20 dakika gibi kısa bir sürede yapabileceğiniz et döneri evinizde yaparak daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Dışarıda yapılanları aratmayacak et dönerle hem kendinizi hem de sevdikleriniz şımartabilirsiniz. Dondurulmuş et dönerin pişireceğiniz kadarını ince ince dilimledikten sonra kalanını derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Et döneri sunuma hazırlarken en önemli nokta ise bıçak seçimi. Et döneri keserken oldukça keskin bir bıçak kullanmaya özen gösterin. Peki, et döner nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla et döner tarifi...

ET DÖNER MALZEMELERİ

1kg. bifteklik antrikot (ince dilimlenmiş)
1 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı yoğurt
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 silme tatlı kaşığı kekik karabiber

ET DÖNER NASIL YAPILIR?

Soğanı rendeledikten sonra bir kaba aldıktan sonra içerisinde yoğurt, zeytinyağı, kekiki, kırmızı biber ve karabiber ilave edip karıştırın, antrikotları ekleyip hafifçe yoğurun. Etin üzerini kapatıp en az 12 saat ya da 24 saat dinlenmeye bırakın. Bir gece dinlenen etleri streç filmin üzerine yerleştirdikten sonra rulo şeklinde sarın. Derin dondurucuya kaldırıp katı bir kıvam alması için en az 2 saat kadar bekletin. Katı bir hal alan eti keskin bir bıçak yardımıyla döner olacak şekilde ince ince dilimleyin. Bir tavada yağı ısıtın. Dilimlediğiniz dönerler ters düz şekilde yüksek ateşte pişirdikten sonra arzu ettiğiniz garnitürlerle birlikte sevdiklerinizle paylaşın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi