Et döner nasıl yapılır? Evde yaprak döner tarifi

Döner deyince çoğu kişi için akan sular duruyor. Ancak herkesin döner tercihi de farklı. Yağlı ya da yağsız; pilav üstü, dürüm ya da pide arası; yanında patatesle, ayranla ya da tek başına... Peki, sürekli dışarda tüketmeye alışkın olduğunuz et döneri evde denemeye ne dersiniz?

15-20 dakika gibi kısa bir sürede yapabileceğiniz et döneri evinizde yaparak daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Dışarıda yapılanları aratmayacak et dönerle hem kendinizi hem de sevdikleriniz şımartabilirsiniz. Dondurulmuş et dönerin pişireceğiniz kadarını ince ince dilimledikten sonra kalanını derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Et döneri sunuma hazırlarken en önemli nokta ise bıçak seçimi. Et döneri keserken oldukça keskin bir bıçak kullanmaya özen gösterin. Peki, et döner nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla et döner tarifi...

ET DÖNER MALZEMELERİ

1kg. bifteklik antrikot (ince dilimlenmiş)

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı yoğurt

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 silme tatlı kaşığı kekik karabiber



ET DÖNER NASIL YAPILIR?



Soğanı rendeledikten sonra bir kaba aldıktan sonra içerisinde yoğurt, zeytinyağı, kekiki, kırmızı biber ve karabiber ilave edip karıştırın, antrikotları ekleyip hafifçe yoğurun. Etin üzerini kapatıp en az 12 saat ya da 24 saat dinlenmeye bırakın. Bir gece dinlenen etleri streç filmin üzerine yerleştirdikten sonra rulo şeklinde sarın. Derin dondurucuya kaldırıp katı bir kıvam alması için en az 2 saat kadar bekletin. Katı bir hal alan eti keskin bir bıçak yardımıyla döner olacak şekilde ince ince dilimleyin. Bir tavada yağı ısıtın. Dilimlediğiniz dönerler ters düz şekilde yüksek ateşte pişirdikten sonra arzu ettiğiniz garnitürlerle birlikte sevdiklerinizle paylaşın.