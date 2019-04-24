Enginar nasıl pişirilir? Enginar dolması nasıl yapılır?
Ege mutfağında en çok çeşidi yapılan sebzelerden olan enginar, hem etli hem zeytinyağlı tüketiliyor. Bahar mevsimiyle birlikte pazar ve market raflarında yerini alan enginarın en güzel halini derledik: Enginar dolması. Peki, enginar nasıl pişirilir? Enginar dolması nasıl yapılır?
Pek çok faydası bulunan enginar, safra ve idrar kesesinde biriken nikotin, alkol ve yağın vücuttan atılımını sağlar. Ayrıca vücuttaki amonyak ve kolestrolü azaltır. Bol A ve B vitamini içerdiğinden atardamar kireçlenmesini önlemekte ve safra kesesi rahatsızlıklarını gidermektedir. Bunun dışında cinsel gücü artırıcı, ateş düşürücü, vücudu kuvvetlendirici ve iştah açıcıdır. Romatizma, ishal, sarılık hastalıklarına ve sinirlere iyi gelir. Enginarın bütün bu faydalarını değerlendirmek isteyenler için Ege Bölgesi'nde sıklıkla yapılan enginar dolmasının tarifini verdik.
ENGİNAR DOLMASI TARİFİ
6 büyük taze enginar
Tüm malzemeler domates hariç biber dolmasında olduğu gibidir ve aynı şekilde hazırlanır.
Enginarın tepe kısmını dörtte birini atacak şekilde kesin. Kök kısmının 8 cm. lik bölümü kalsın. En içi kısımdaki iki sıra yaprak hariç tüm dış yaprakları koparın. İçteki tüylü kısmı yavaşça kaşık yardımıyla çıkartın. İç kısmını doldurun. Üst kısmı baş aşağı gelecek şekilde tencereye yerleştirip aynı şekilde pişirin. Yemek soğuduğunda bolca dereotu ile süsleyin.
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