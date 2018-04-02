En özel pastaneler İncili Gastronomi Rehberi’nde

Hatırı sayılı, sadık müşteri kitlesine sahip, sevilen tatların satıldığı pastanelerden İncili Gastronomi Rehberi’nin Lezzet Noktaları’nda yer alanlar bakın hangi lezzetleriyle tanınıyor.

Bahar Pastanesi

Paskalya çöreği çok özel.

Teşvikiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi, No: 1/B, Şişli, İstanbul

0 212 240 57 70

BAHAR PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Çook Kurabiye

Anneanne elinden çıkmış tereyağlı kurabiyeleri, poğaçaları kadar cheesecake’leri, tartları da iştah açıyor.

Zeytinoğlu Caddesi, Yaren Sokak, No: 6, Akatlar, Beşiktaş, İstanbul

0 212 351 61 64

ÇOOK KURABİYE’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Dolce

İstanbul’un en önemli butik pastanelerinden biri.

Kuruçeşme Mahallesi, Kuruçeşme Caddesi, No: 25, Beşiktaş, İstanbul

0 212 257 72 99

DOLCE'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Ergün

İskelenin karşısındaki Ergün Pastanesi’nin vişneli milföy pastası bir klasik.

Burgazada Mahallesi, Gezinti Caddesi, No: 1, Burgazada, İstanbul

0 216 381 16 09

ERGÜN'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Eyfel Pastanesi

Çilekli milföy ve acıbadem kurabiyesi tam bir klasik.

Caferağa Mahallesi, General Asım Gündüz Caddesi, No: 43, Kadıköy, İstanbul

0 216 450 62 43

EYFEL PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Home Bakery

Limoni, Norveçli, pavlova, portakallı charlotte gibi pasta çeşitlerinin yanı sıra dokuz otlu kol böreği ve börekitas gibi tuzluları da bulabilirsiniz.

Ulus Mahallesi, Öz Topuz Caddesi, No: 7/B, Beşiktaş, İstanbul

0 212 265 08 30

HOME BAKERY'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

İnci Pastanesi

Profiterolünün sırrı içindeki dolgu kremasının çikolatayla seyreltilip sos olarak üzerine dökülmesi.

Şehit Muhtar Mahallesi, İstiklal Caddesi, Mis Sokak, No: 18/A, Beyoğlu, İstanbul

0 212 243 24 12

İNCİ PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Kıyı Pastanesi

“1962’den bu yana Kartal’ın en çok sevilen pastanesi” demek abartı sayılmaz.

Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 52, Kartal, İstanbul

0 216 306 37 21

KIYI PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Kovan Fırın

Tahinli çörekleri günde birkaç kez taze olarak çıkıyor.

Caferağa Mahallesi, Yasa Caddesi, No: 17, Kadıköy, İstanbul

0 216 550 17 87

KOVAN FIRIN’LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Le Fırın

Özellikle kişiye özel siparişle hazırladıkları pastaları hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Göktürk Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 25, Eyüp, İstanbul

0 212 322 30 80

LE FIRIN’LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Nazar Pastaneleri

Profiterol, sakızlı paskalya çöreği ve ballı pastası nefis.

Feriköy Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, No: 182/B, Şişli, İstanbul

0 212 225 27 46

NAZAR PASTANELERİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Peleki

Zeytinli açması kahvaltıların favorisi.

Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak, No: 13/D, Şişli, İstanbul

0 212 241 66 56

PELEKİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sabriye

Sadece profiterol yapıyor. İçindeki pasta kreması da çikolatalı sosu da çok başarılı.

Atatürk Bulvarı, No: 35, Bodrum, Muğla

0 252 363 92 23

SABRİYE’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Üstün Palmiye Pastanesi

Paskalya çöreği denildi mi pek çok İstanbullunun aklına gelen ilk mekan.

Baruthane Caddesi, No: 63/A, Kurtuluş, Şişli, İstanbul

0 212 231 92 53

ÜSTÜN PALMİYE PASTANESİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Venüs Pastanesi

Yaş pastaları çok başarılı. Bir de fıstıklı profiterolü.

Nispetiye Caddesi, No: 78, Etiler, Beşiktaş, İstanbul

0 212 263 51 91

VENÜS PASTANESİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Savoy Pasta Evi

Tek lokmalık milföyleri ve eski usul gofretleri denemeye değer.

Sıraselviler Caddesi, No: 91/A, Cihangir, İstanbul

0 212 249 18 18

SAVOY PASTA EVİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Kendi mutfağınızda çayın yanına yakışır birkaç lezzet hazırlamak isterseniz beğeneceğiniz tariflerimiz var. Yapımları basit, sonuçları lezzet garantili.





İKİ RENKLİ MİNİK KURABİYELER

Malzemeler (6 kişilik)

125 gram tereyağı, 1 limonun rendelenmiş kabuğu, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı hindistancevizi, tam buğday unu, kakao.

Hazırlanışı

Tereyağını oda ısısında yumuşatın. Hamur yoğurma kabına alın. Rendelenmiş limon kabuğu, buğday nişastası, pudra şekeri, yumurta ve Hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar elenmiş tam buğday unu ekleyip yoğurun. Hamuru ikiye ayırıp yarısına istediğiniz miktarda kakao ekleyip tekrar yoğurun. Hamurlardan misket büyüklüğünde yuvarlaklar hazırlayıp hafifçe yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilınınca servis yapın.

ZEYTİN EZMELİ GALETA

Malzemeler (6 kişilik)

50 gram tereyağı, yarım çay bardağı sızma zeytinyağı, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı tuz, tam buğday unu, zeytin ezmesi, çörek otu.

Hazırlanışı

Oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağını hamur yoğurma kabına alın. Sızma zeytinyağı, ılık su, mahlep ve tuzu ekleyip karıştırın. Ele yapışmayan kıvamda yumuşak bir hamur elde edene kadar elenmiş tam buğday unu ekleyin. Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika dinlendirin. Hamuru 3 mm kalınlığında açın. Üzerine zeytin ezmesi sürün. İki parmak kalınlığında parçalar şeklinde kesin. Bu parçaları da 12-14 santimetrelik parçalar şeklinde kesin. Parçaları boyuna ikiye katlayıp iki ucundan tutup ters yönlere çevirerek şekil verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Servis yapın.

ISIRGAN OTLU VE SEBZELİ BÖREK

Malzemeler (6 kişilik)

3 adet yufka, 400 gram ısırgan otu, 1 soğan, 1 kabak, 4 taze soğan, 6-7 parça güneşte kurutulmuş domates, 1 yemek kaşığı haşhaş tohumu, 200 gram tuzlu lor peyniri, 1 yemek kaşığı acı pul biber, yarım su bardağı sızma zeytinyağı, 1 su bardağı su, 1 yumurta sarısı, susam, süzme yoğurt.

Hazırlanışı

Isırgan otlarını bol suyla yıkayıp süzün. İri parçalar şeklinde doğrayın. Üzerine çok az tuz serpip ovalayın. Taze ve kuru soğanı temizleyip kıyın. Kabağın kabuğunu temizleyip iri rendeleyin. Süzgece alıp suyunu süzün. Kurutulmuş domatesleri ince doğrayın. Isırgan otunu büyük bir kaba alıp soğan, kabak, kuru domates, haşhaş tohumu, acı pul biber ve lor peynirini ekleyip harmanlayın. Zeytinyağına suyu ekleyip çırpın. Yufkaları sekiz üçgen elde edecek şekilde kesin. İlk yufka parçasının üzerine zeytinyağlı su karışımını fırçayla sürün. Bir yemek kaşığı dolusu harcı yufkanın geniş tarafına yayın. Uca doğru yufkayı harçla birlikte sarın. Elde ettiğiniz rulonun bir ucunu sabit tutarak kendi etrafında sarın. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Yumurta sarısına çok az su ve zeytinyağı ekleyip çırpın. Bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürün. Susam serpin. Fırını 180 derecede ısıtın. Tepsiyi fırına yerleştirip börekleri üstleri ve altı kızarana kadar pişirin. Yanında süzme yoğurtla birlikte servis yapın.