En özel pastaneler İncili Gastronomi Rehberi’nde

Hatırı sayılı, sadık müşteri kitlesine sahip, sevilen tatların satıldığı pastanelerden İncili Gastronomi Rehberi’nin Lezzet Noktaları’nda yer alanlar bakın hangi lezzetleriyle tanınıyor.
Bahar Pastanesi
Paskalya çöreği çok özel.
Teşvikiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi, No: 1/B, Şişli, İstanbul
0 212 240 57 70
BAHAR PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Çook Kurabiye
Anneanne elinden çıkmış tereyağlı kurabiyeleri, poğaçaları kadar cheesecake’leri, tartları da iştah açıyor.
Zeytinoğlu Caddesi, Yaren Sokak, No: 6, Akatlar, Beşiktaş, İstanbul
0 212 351 61 64
ÇOOK KURABİYE’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Dolce
İstanbul’un en önemli butik pastanelerinden biri.
Kuruçeşme Mahallesi, Kuruçeşme Caddesi, No: 25, Beşiktaş, İstanbul
0 212 257 72 99
DOLCE'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Ergün
İskelenin karşısındaki Ergün Pastanesi’nin vişneli milföy pastası bir klasik.
Burgazada Mahallesi, Gezinti Caddesi, No: 1, Burgazada, İstanbul
0 216 381 16 09
ERGÜN'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Eyfel Pastanesi
Çilekli milföy ve acıbadem kurabiyesi tam bir klasik.
Caferağa Mahallesi, General Asım Gündüz Caddesi, No: 43, Kadıköy, İstanbul
0 216 450 62 43
EYFEL PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Home Bakery
Limoni, Norveçli, pavlova, portakallı charlotte gibi pasta çeşitlerinin yanı sıra dokuz otlu kol böreği ve börekitas gibi tuzluları da bulabilirsiniz.
Ulus Mahallesi, Öz Topuz Caddesi, No: 7/B, Beşiktaş, İstanbul
0 212 265 08 30
HOME BAKERY'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
İnci Pastanesi
Profiterolünün sırrı içindeki dolgu kremasının çikolatayla seyreltilip sos olarak üzerine dökülmesi.
Şehit Muhtar Mahallesi, İstiklal Caddesi, Mis Sokak, No: 18/A, Beyoğlu, İstanbul
0 212 243 24 12
İNCİ PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Kıyı Pastanesi
“1962’den bu yana Kartal’ın en çok sevilen pastanesi” demek abartı sayılmaz.
Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 52, Kartal, İstanbul
0 216 306 37 21
KIYI PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Kovan Fırın
Tahinli çörekleri günde birkaç kez taze olarak çıkıyor.
Caferağa Mahallesi, Yasa Caddesi, No: 17, Kadıköy, İstanbul
0 216 550 17 87
KOVAN FIRIN’LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Le Fırın
Özellikle kişiye özel siparişle hazırladıkları pastaları hem göze hem de damağa hitap ediyor.
Göktürk Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 25, Eyüp, İstanbul
0 212 322 30 80
LE FIRIN’LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Nazar Pastaneleri
Profiterol, sakızlı paskalya çöreği ve ballı pastası nefis.
Feriköy Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, No: 182/B, Şişli, İstanbul
0 212 225 27 46
NAZAR PASTANELERİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Peleki
Zeytinli açması kahvaltıların favorisi.
Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak, No: 13/D, Şişli, İstanbul
0 212 241 66 56
PELEKİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Sabriye
Sadece profiterol yapıyor. İçindeki pasta kreması da çikolatalı sosu da çok başarılı.
Atatürk Bulvarı, No: 35, Bodrum, Muğla
0 252 363 92 23
SABRİYE’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Üstün Palmiye Pastanesi
Paskalya çöreği denildi mi pek çok İstanbullunun aklına gelen ilk mekan.
Baruthane Caddesi, No: 63/A, Kurtuluş, Şişli, İstanbul
0 212 231 92 53
ÜSTÜN PALMİYE PASTANESİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Venüs Pastanesi
Yaş pastaları çok başarılı. Bir de fıstıklı profiterolü.
Nispetiye Caddesi, No: 78, Etiler, Beşiktaş, İstanbul
0 212 263 51 91
VENÜS PASTANESİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Savoy Pasta Evi
Tek lokmalık milföyleri ve eski usul gofretleri denemeye değer.
Sıraselviler Caddesi, No: 91/A, Cihangir, İstanbul
0 212 249 18 18
SAVOY PASTA EVİ’YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Kendi mutfağınızda çayın yanına yakışır birkaç lezzet hazırlamak isterseniz beğeneceğiniz tariflerimiz var. Yapımları basit, sonuçları lezzet garantili.
İKİ RENKLİ MİNİK KURABİYELER
Malzemeler (6 kişilik)
125 gram tereyağı, 1 limonun rendelenmiş kabuğu, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı hindistancevizi, tam buğday unu, kakao.
Hazırlanışı
Tereyağını oda ısısında yumuşatın. Hamur yoğurma kabına alın. Rendelenmiş limon kabuğu, buğday nişastası, pudra şekeri, yumurta ve Hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar elenmiş tam buğday unu ekleyip yoğurun. Hamuru ikiye ayırıp yarısına istediğiniz miktarda kakao ekleyip tekrar yoğurun. Hamurlardan misket büyüklüğünde yuvarlaklar hazırlayıp hafifçe yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilınınca servis yapın.
ZEYTİN EZMELİ GALETA
Malzemeler (6 kişilik)
50 gram tereyağı, yarım çay bardağı sızma zeytinyağı, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı tuz, tam buğday unu, zeytin ezmesi, çörek otu.
Hazırlanışı
Oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağını hamur yoğurma kabına alın. Sızma zeytinyağı, ılık su, mahlep ve tuzu ekleyip karıştırın. Ele yapışmayan kıvamda yumuşak bir hamur elde edene kadar elenmiş tam buğday unu ekleyin. Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika dinlendirin. Hamuru 3 mm kalınlığında açın. Üzerine zeytin ezmesi sürün. İki parmak kalınlığında parçalar şeklinde kesin. Bu parçaları da 12-14 santimetrelik parçalar şeklinde kesin. Parçaları boyuna ikiye katlayıp iki ucundan tutup ters yönlere çevirerek şekil verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Servis yapın.
ISIRGAN OTLU VE SEBZELİ BÖREK
Malzemeler (6 kişilik)
3 adet yufka, 400 gram ısırgan otu, 1 soğan, 1 kabak, 4 taze soğan, 6-7 parça güneşte kurutulmuş domates, 1 yemek kaşığı haşhaş tohumu, 200 gram tuzlu lor peyniri, 1 yemek kaşığı acı pul biber, yarım su bardağı sızma zeytinyağı, 1 su bardağı su, 1 yumurta sarısı, susam, süzme yoğurt.
Hazırlanışı
Isırgan otlarını bol suyla yıkayıp süzün. İri parçalar şeklinde doğrayın. Üzerine çok az tuz serpip ovalayın. Taze ve kuru soğanı temizleyip kıyın. Kabağın kabuğunu temizleyip iri rendeleyin. Süzgece alıp suyunu süzün. Kurutulmuş domatesleri ince doğrayın. Isırgan otunu büyük bir kaba alıp soğan, kabak, kuru domates, haşhaş tohumu, acı pul biber ve lor peynirini ekleyip harmanlayın. Zeytinyağına suyu ekleyip çırpın. Yufkaları sekiz üçgen elde edecek şekilde kesin. İlk yufka parçasının üzerine zeytinyağlı su karışımını fırçayla sürün. Bir yemek kaşığı dolusu harcı yufkanın geniş tarafına yayın. Uca doğru yufkayı harçla birlikte sarın. Elde ettiğiniz rulonun bir ucunu sabit tutarak kendi etrafında sarın. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Yumurta sarısına çok az su ve zeytinyağı ekleyip çırpın. Bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürün. Susam serpin. Fırını 180 derecede ısıtın. Tepsiyi fırına yerleştirip börekleri üstleri ve altı kızarana kadar pişirin. Yanında süzme yoğurtla birlikte servis yapın.