En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriEn lezzetli kahvelerin izinde dünya turu
GeriLezizz Yemek Kültürü En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
14.04.2016 - 09:47, Son Güncelleme:

En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu

Kahve içmeden güne başlayamayanlar için, kahveleriyle dünyada nam salmış 5 ülkeyi sıraladık. Buralarda kahve başlı başına bir zanaat!

Kahve birçok insan için güzel bir güne başlamanın birinci kuralı gibidir. Bir keyiften ziyade, bir alışkanlığa dönüşmüştür çoktan. Hal böyleyken, en büyük motivasyonlardan biri bir kupa taze ve iyi demlenmiş kahve oluyor. Ancak, usulüne göre demlenmiş taze ve kaliteli kahveye ulaşmak sanıldığı kadar kolay değil. Sizler için tadı damağınızda kalacak en iyi ve pahalı dünya kahvelerini bir araya getirdik. Bir kahve seyahatine çıkmaya karar verirseniz, işte uğramanız gereken ilk 5 durak:

En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu

1. GUATEMALA

Orta Amerika’nın iklim çeşitliliği ve volkanik dağlarıyla bilinen bu ülkesi; tüm bu faktörlerin yardımıyla dünyanın en iyi kahvelerini üretiyor. Sekiz ayrı kahve üretim bölgesi bulunuyor; bunlar arasında en tanınan ve aranan kahveler Antigua bölgesinden elde ediliyor. Kahvelerin en büyük özelliği yoğun meyvemsi aromaya sahip olması. Coban, Fraijanes ve Quiche gibi en sevilen çeşitlerinin kilosu ise 500 Dolar civarı.

En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu

2. PANAMA

Ülkenin Boquete Vadisi'ndeki volkanik çevreden elde edilen aynı isimli kahve çekirdekleri zengin esanslarıyla ünlü. Özellikle, guava bitkilerin gölgesinde yetiştirilen bu kahveler tüm dünyada ‘eşsiz’ bir lezzete sahip olarak kabul ediliyor. Bir kilosunun bedeli ise 350 Dolar.

En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu

3. ENDONEZYA

Dünyanın dördüncü büyük kahve üreticisi olan ülkede kahve ihracatının %75’ini, en kaliteli kahveyi elde etmeyi sağlayan robusta çekirdekleri oluşturuyor. Yalnızca Endonezya’ya özgü olan ıslak soyma yöntemi, asiditeyi düşürerek, kahvenin dolgun ve yoğun bir tada kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca bir kedi türünün dışkısından, özel bir yöntemle elde edilen kahve çekirdekleri dünyaca ünlü. Genellikle bir kilosu 160 Dolar.

En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu

4. KOSTA RİKA

Yalnızca Arabica türünde kahve çekirdekleri üreten ülke ‘müthiş dengeli’ kahveler üretmesiyle meşhur. Ufak çiftliklerde elde edilen kahve, yerel tabiri ile "finca"larda yetiştiriliyor. Kendine has bir filtreleme yöntemi kullanan Kosta Rika’da bir kilo kahvenin ortalama fiyatı ise 150 Dolar.

En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu

5. KOLOMBİYA

Dünyanın bilinen en büyük kahve üreticilerinden biridir. Aşırı engebeli arazisine rağmen oldukça büyük bir çaba sarf ederek, dünyada bir marka konumuna gelen ülkenin kahveleri iyi dengelenmiş asiditeye sahip ve yumuşak kahvelerdir. Bunlarıdan en ünlüsü tatlı ve aromatik lezzetiyle ünlü olan Colombian Supremo kahveleridir.

platinumag.com Tarafından hazırlanmıştır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"