En lezzetli kahvelerin izinde dünya turu
Kahve içmeden güne başlayamayanlar için, kahveleriyle dünyada nam salmış 5 ülkeyi sıraladık. Buralarda kahve başlı başına bir zanaat!
Kahve birçok insan için güzel bir güne başlamanın birinci kuralı gibidir. Bir keyiften ziyade, bir alışkanlığa dönüşmüştür çoktan. Hal böyleyken, en büyük motivasyonlardan biri bir kupa taze ve iyi demlenmiş kahve oluyor. Ancak, usulüne göre demlenmiş taze ve kaliteli kahveye ulaşmak sanıldığı kadar kolay değil. Sizler için tadı damağınızda kalacak en iyi ve pahalı dünya kahvelerini bir araya getirdik. Bir kahve seyahatine çıkmaya karar verirseniz, işte uğramanız gereken ilk 5 durak:
1. GUATEMALA
Orta Amerika’nın iklim çeşitliliği ve volkanik dağlarıyla bilinen bu ülkesi; tüm bu faktörlerin yardımıyla dünyanın en iyi kahvelerini üretiyor. Sekiz ayrı kahve üretim bölgesi bulunuyor; bunlar arasında en tanınan ve aranan kahveler Antigua bölgesinden elde ediliyor. Kahvelerin en büyük özelliği yoğun meyvemsi aromaya sahip olması. Coban, Fraijanes ve Quiche gibi en sevilen çeşitlerinin kilosu ise 500 Dolar civarı.
2. PANAMA
Ülkenin Boquete Vadisi'ndeki volkanik çevreden elde edilen aynı isimli kahve çekirdekleri zengin esanslarıyla ünlü. Özellikle, guava bitkilerin gölgesinde yetiştirilen bu kahveler tüm dünyada ‘eşsiz’ bir lezzete sahip olarak kabul ediliyor. Bir kilosunun bedeli ise 350 Dolar.
3. ENDONEZYA
Dünyanın dördüncü büyük kahve üreticisi olan ülkede kahve ihracatının %75’ini, en kaliteli kahveyi elde etmeyi sağlayan robusta çekirdekleri oluşturuyor. Yalnızca Endonezya’ya özgü olan ıslak soyma yöntemi, asiditeyi düşürerek, kahvenin dolgun ve yoğun bir tada kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca bir kedi türünün dışkısından, özel bir yöntemle elde edilen kahve çekirdekleri dünyaca ünlü. Genellikle bir kilosu 160 Dolar.
4. KOSTA RİKA
Yalnızca Arabica türünde kahve çekirdekleri üreten ülke ‘müthiş dengeli’ kahveler üretmesiyle meşhur. Ufak çiftliklerde elde edilen kahve, yerel tabiri ile "finca"larda yetiştiriliyor. Kendine has bir filtreleme yöntemi kullanan Kosta Rika’da bir kilo kahvenin ortalama fiyatı ise 150 Dolar.
5. KOLOMBİYA
Dünyanın bilinen en büyük kahve üreticilerinden biridir. Aşırı engebeli arazisine rağmen oldukça büyük bir çaba sarf ederek, dünyada bir marka konumuna gelen ülkenin kahveleri iyi dengelenmiş asiditeye sahip ve yumuşak kahvelerdir. Bunlarıdan en ünlüsü tatlı ve aromatik lezzetiyle ünlü olan Colombian Supremo kahveleridir.
platinumag.com Tarafından hazırlanmıştır.
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