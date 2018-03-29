En iyi ekmek nereden alınır? Cevabı İncili Gastronomi Rehberi'nde

Kahvaltı başta olmak üzere her öğünde var olan ekmeği en iyi yapanların adresleri İncili Gastronomi Rehberi’nin Lezzet Noktaları sayfalarında.

240 Derece

Ekşi maya ve karabuğday ekmekleri lezzetli.

Küçükbakkalköy Mahallesi, Ağa Sokak, No: 13/A, Ataşehir, İstanbul

0 542 244 02 40

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Bröd

Katkısız, doğal ekşi maya ekmekleri.

Teşvikiye Mahallesi, Hacı Emin Efendi Sokak, No: 75/2, Şişli, İstanbul

0 212 234 27 63

BRÖD'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Ekşi Maya

Bodrum’un gerçek ekşi mayalı ekmek yapan fırını.

Konacık Mahallesi, Adliye Caddesi, Adalet İş Merkezi, No: 17A/6, Bodrum, Muğla

0 533 308 38 61

EKŞİ MAYA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Eppek

Anadolu’nun yerel buğdaylarından ekşi mayalı ekmek.

Fenerbahçe Mahallesi, Itri Dede Sokağı, No: 22, Kadıköy, İstanbul

0 537 685 15 40

EPPEK'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)



Keskin Fırın

Geleneksel ekşi maya ile hazırladıkları ekmekleriyle beğeni topluyor.

KESKİN FIRIN'LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Kantin Dükkan

Kantin’in meşhur ekmekleri çeşit çeşit.

Maçka Caddesi, 35A Milli Reasürans Pasajı, No: 50, Nişantaşı, İstanbul

0 212 343 40 41

KANTİN DÜKKAN'LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Külünkoğlu Pastanesi

Sebzeli mısır ekmeğini denemelisiniz.

Orhan Veli Kanık Caddesi, No: 87, Beykoz, İstanbul

0 216 425 55 13

KÜLÜNKOĞLU PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Naan Bakeshop

Ekşi maya ekmek işine kendini adayan Sandy Abut ve Onur Sarpaş’ın mekanı.

Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, No: 113, Kadıköy, İstanbul

0 850 221 70 99

NAAN BAKESHOP'LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sour and Sweet

Organik, katkısız tüm ekmekler, özellikle San Francisco usulü ekşi mayalı ekmeği denemeye değer.

Caddebostan Mahallesi, Bağdan Caddesi, Vezir Sokak, No: 10/4, Kadıköy, İstanbul

0 216 350 09 00

SOUR AND SWEET'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Tarihi İsmail’in Has Ekmek Fırını

Ekmeği bir yana özellikle simidinden yemek için saatlerce sırada bekleyenlerin olduğu çok özel bir fırın.

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Halk Caddesi, No: 28, Üsküdar, İstanbul

0 216 321 56 88

TARİHİ İSMAİL'İN HAS EKMEK FIRINI'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Una eklenen her damla su ona hayat katmaya başlar. Maya da en büyük yardımcısıdır. Bu maya kimi zaman ekşi, nohut mayası kimi zaman da toz veya yaş maya denilen hazır mayalar olur. “Öyle ya da böyle hiç fark etmez evde yapılan ekmeğin de tadı bir başka olur” diyorsanız yapımı bir ekmek tarifimiz var.





AK EKMEK

Malzemeler

50 gram nohut mayası, 3 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz, 100 mililitre ılık su, 540 gram un, 150 mililitre ılık su, 200 mililitre süt, 50 mililitre peyniraltı suyu

Hazırlanışı

Ön hamur için, 3 yemek kaşığı un, nohut mayası, tuz ve 100 ml ılık suyu bir kapta karıştırın. Üzerini biri bezle örtüp oda ısısında bir gece bekletin. Un ve mayayı yoğurma kabında parmak uçlarınızla karıştırın. Su, süt ve peyniraltı suyunu ekleyip tekrar karıştırın. Hamuru 15 dakika yoğurun üzerini bir bezle kapatın. 20 dakika bekletip ön hamuru ekleyin ve yoğurun. Üzerini bir bezle kapatıp oda ısısında 1 saat bekletin. Hamuru un serpilmiş tezgaha alın. Biriken havayı çıkarmak için hamura avuç içinizle birkaç kez bastırıp yoğurun. Hamura yuvarlak şekil verip fırın tepsisine alın ve üzerine bıçakla çizikler atın. Üzerini bezle örtüp 2 saat daha bekletin. Üzerine su püskürtüp önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Servis yapın.

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