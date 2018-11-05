En güzel zeytinyağlı yemeği seçtiler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriEn güzel zeytinyağlı yemeği seçtiler!
GeriLezizz Yemek Kültürü En güzel zeytinyağlı yemeği seçtiler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
Durmuş Genç, Muğla (AA)
05.11.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

En güzel zeytinyağlı yemeği seçtiler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En güzel zeytinyağlı yemeği seçtiler!

Muğla'nın Milas ilçesindeki Zeytin Hasat Şenliği kapsamında “Tane tane lezzet damla damla sağlık” sloganıyla "En iyi zeytinyağlı yemek" yarışması yapıldı.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Aregala Gastronomi Federasyonu üyesi şefler tarafından zeytinyağlı yemek gösterisi yapıldı.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösteride sunum yapan Azerbaycanlı ünlü şef Mübariz İbrahimov, sık sık Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe
vurgu yaparak yemekleri tanıttı.

Protokol üyelerinin de şeflik deneyimi yaşadığı gösterinin ardından, ilçeler arası yemek yarışmasına geçildi.

Yemeklerde zeytinyağı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler
Yemeklerde zeytinyağı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Muğla genelindeki ilçelerden yarışmaya katılan kadınlar, yemeklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu. El işleme bakır tabaklarda, çiçeklerle sunulan zeytinyağlı dolma, ekşili köfte, keşkek, tarhana, zeytinyağlı tavuk dolması, zeytinyağlı ot kavurmaları ve çeşitli yöresel tatlılarla donatılan masalara gelerek tadım yapan şefler, yarışmanın en iyi ekibini seçti.

Puanlamanın ardından, hazırlanan yemekler, etkinliği izleyen vatandaşlara ikram edildi.

Natürel mi riviera mı Hangi zeytinyağı daha iyi
Natürel mi riviera mı? Hangi zeytinyağı daha iyi?

Jürinin değerlendirmesi sonucu, Fethiye'den yarışmaya katılan Belgin Kuşçu, yarışmanın birincisi oldu. Yemek yarışmasının ikincisi Milas’tan Birgül Oruç, üçüncü ise Seydikemer ilçesinden ’Emine Küçük oldu. Yarışma sonrasında düzenlenen törende, dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Aregala Gastronomi Federasyonu temsilcilerine, etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Zeytinyağı mutfakta nasıl kullanılmalı İşte cevabı…
Zeytinyağı mutfakta nasıl kullanılmalı? İşte cevabı…

Muğla'nın zengin bir mutfağı olduğunu ifade eden Arslan, “Geçtiğimiz yıllarda yemek yarışmasını ilçemizdeki mahalleler arasında düzenliyorduk. Bu yıl farklı olarak yarışmamızı ilçeler arasında düzenledik. Muğla genelinden tüm ilçelerimizden yoğun bir katılım oldu. Çeşit çeşit yöresel yemekleri tattık." dedi.

Arslan, etkinlikteki asıl amaçlarının, kültürü yaşatmak ve dünyanın obezite ile mücadele ettiği bugünlerde sağlıklı zeytinyağlı yemeklerle insanlara sağlıklı yaşam sunmak olduğunu ifade etti.

İŞTE NEFİS BİR ZEYTİNYAĞLI TARİFİ: FAVALI ENGİNAR

Favalı Enginar | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Favalı Enginar var!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"