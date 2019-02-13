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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Empanada tarifi
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Empanada tarifi

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Empanada tarifi

Latin Amerika’nın severek tükettiği çok pratik bir lezzet empanada. Bu börek tarifini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği hem çok kolay hazırlanıyor olması hem de iç harcında deniz ürünlerinden, meyvelere kadar birçok malzemenin yer bulabiliyor olması… Siz de kendi damak zevkinize uyan empanada böreğini denemek isterseniz, tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 75 gram tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • Yarım su bardağı su

İç harcı için:

  • 1 adet kuru soğan
  • 10 dal maydanoz
  • 200 gram az yağlı kıyma
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 adet kırmızı dolmalık biber
  • 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı su

Hazırlanışı

Yumurta, sirke ve suyu bir kasede çırpmakla başlayın.

Başka bir kabın içinde unu, tuzu ve tereyağını karıştırın. İki karışımı bir kapta yoğurmaya başlayın.

Yoğurduğunuz hamuru dinlenmesi için 40 dakika bekletin.

Bu arada iç harcını yapmaya başlayın.

Harç malzemelerini bir tavada güzelce kavurun.

Dinlenen hamuru avuç içi büyüklüğünde bezelere bölün.

Bezeleri unla açarak iç harcını yerleştirin ve ağızlarını kapatın.

Bu sırada yumurta ve suyu bir kapta karıştırarak hazırladığınız bezelerin üzerine sürün.

Börekleri tepsiye dizin. 1

80 derecelik fırında 30 dakika kadar, üstleri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Empanadas böreğinin iç harcında dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Börekleri istediğiniz boyut ve şekillerde hazırlayabilirsiniz.

Empanada tarifi

Fotoğraflar: Ingimage
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