Empanada tarifi

Latin Amerika’nın severek tükettiği çok pratik bir lezzet empanada. Bu börek tarifini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği hem çok kolay hazırlanıyor olması hem de iç harcında deniz ürünlerinden, meyvelere kadar birçok malzemenin yer bulabiliyor olması… Siz de kendi damak zevkinize uyan empanada böreğini denemek isterseniz, tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
İç harcı için:
Üzeri için:
Yumurta, sirke ve suyu bir kasede çırpmakla başlayın.
Başka bir kabın içinde unu, tuzu ve tereyağını karıştırın. İki karışımı bir kapta yoğurmaya başlayın.
Yoğurduğunuz hamuru dinlenmesi için 40 dakika bekletin.
Bu arada iç harcını yapmaya başlayın.
Harç malzemelerini bir tavada güzelce kavurun.
Dinlenen hamuru avuç içi büyüklüğünde bezelere bölün.
Bezeleri unla açarak iç harcını yerleştirin ve ağızlarını kapatın.
Bu sırada yumurta ve suyu bir kapta karıştırarak hazırladığınız bezelerin üzerine sürün.
Börekleri tepsiye dizin. 1
80 derecelik fırında 30 dakika kadar, üstleri kızarana kadar pişirin.
Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Empanadas böreğinin iç harcında dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Börekleri istediğiniz boyut ve şekillerde hazırlayabilirsiniz.