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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
08.04.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Emektar çaydanlıklarınız ilk günkü gibi olsun: İşte çaydanlık temizlemenin püf noktaları

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Emektar çaydanlıklarınız ilk günkü gibi olsun: İşte çaydanlık temizlemenin püf noktaları

Gün içinde bol bol tükettiğimiz çayın yapılışında kullandığımız çaydanlıkların temizliği hem çayın lezzeti hem de sağlığımız açısından çok önemli. Peki çaydanlık nasıl temizlenir? Çaydanlık temizlemenin püf noktaları nelerdir? Çaydanlık içinde oluşan kireçten nasıl arındırılır? Çaydanlık nasıl parlatılır? Yanmış çaydanlık nasıl eski haline getirilir? Bütün bu soruların cevapları ve yıllardır size eşlik etmeleri sonucu kararan çaydanlıkları, eski ışıltılı hayatlarına geri döndürmek için kullanabileceğiniz ipuçlarımız, bütün detaylarıyla hemen aşağıda...

Günlük hayatta neredeyse herkesin en çok kullandığı mutfak araçlarından biri de çaydanlık. Çay demlerken gerçekleşen bazı kazalar sonucu istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Lezzetli çay demlemenin püf noktaları
Lezzetli çay demlemenin püf noktaları

Örneğin çaydanlıktaki suyun bitmesi sonucunda çaydanlığın hızla ısınarak içinin ve dışının kararıp, yanması... Böyle bir durumda öncelikle güvenliği sağlamak adına yapılacak en önemli şey, çaydanlığı kesinlikle soğuk suya tutmayın. Yanmış bir çaydanlığı temizlemeye başlamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Çaydanlık temizlerken kullanacağınız ürünleri daha rahat belirleyebilmeniz için çaydanlığın yapıldığı malzeme çok önemli.

Çelik çaydanlıklar kolay kolay aşınmaz ve dayanaklıdır. Emaye, alüminyum veya diğer metallerden yapılan çaydanlıklar ise kolaylıkla aşınarak zarar görebilir.

Bu sebeple metal çaydanlıkları temizlerken, kimyasal temizleyiciler yerine doğal temizleme yöntemlerini kullanın.

Çelik çaydanlıkları temizlerken hem doğal hem de kimyasal maddeleri kullanabilirsiniz. Fakat kimyasal temizleyicileri çaydanlığınızın içinde kullanmamanız, sağlık açısından daha iyi olacaktır. Bu sebeple çaydanlığın içini temizlerken daha çok doğal yöntemleri kullanın.

Doğal yöntemlerle çaydanlıkları temizlemek, çaydanlığın aşınmasını önlemek için çok önemlidir. Ayrıca doğal yöntemleri tercih etmek sağlık açısından da daha faydalı olacaktır.

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Yanmış bir çaydanlığın içini parlatmak

Yanmış olan çaydanlığın içine yarım litre kadar su doldurun. Daha sonra 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz ve yarım bardak sirkeyi ilave ederek çaydanlığı kaynatın. Kaynattıktan sonra yumuşak sünger veya pamuklu bir bez kullanarak ovmanız ve bol suyla durulamanız yanmış çaydanlığın içini parlatmak için yeterli olacaktır.

Yanıp, kararan çaydanlığın dışını temizlemek

Bir bardak sirkenin içine 1 çay kaşığı tuz atıp tamamen eritin. Daha sonra çaydanlığın dışını bu sirke-tuz karışımını kullanarak güzelce silin. Bu işlem çaydanlığınızın temizlenmesini ve pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır.

Çaydanlığın içinde oluşan kireci temizlemek

Çaydanlığın içine bir yemek kaşığı kadar limon tuzu koyun ve çaydanlığı su ile doldurun. Limon tuzu çaydanlığın içinde oluşan kireç ve sarartıyı temizlemek için yeterli olacaktır. Ardından çaydanlığın içindeki suyu 15 dakika kadar kaynatıp, güzelce durulayın.

Çaydanlıkta oluşan kireçlerden kurtulmanın bir diğer yolu da şu: Çaydanlığı yarıya kadar suyla doldurun ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra çaydanlığın içine, tamamen dolduracak kadar beyaz sirke koyun. 10-15 dakika kadar bekletip durulayın. Daha sonra içine tekrar su doldurup kaynatın ki sirke kokusu kalmasın. Bu işlem sayesinde bütün kireç ve tortulardan kurtulabilirsiniz.

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Çaydanlığı parlatmak

Çelik çaydanlıkları parlatmak için elma kabuklarını kullanabilirsiniz. Elma kabuklarını çaydanlığın içine koyun ve bir miktar su ilave edin. Karışımı ocakta kaynatın. Daha sonra içindeki suyu biraz bırakacak kadar dökün. Bir sünger kullanarak çaydanlığı ovalayın ve parlatın.

Dilerseniz, limon kabuğundan da faydalanabilirsiniz. Limon kabuklarını küçük parçalara ayırın. Limon kabuğu parçalarıyla, çaydanlığın her yerini iyice ovun. Daha sonra suyla güzelce durulayın.

Çaydanlığın daha parlak ve temiz olması için, sirke ve karbonatı karıştırarak macun haline getirin. Bu macun karışımını bir sünger yardımıyla, çaydanlığın iç ve dış yüzeyini güzelce ovaladıktan sonra durulamanız yeterli olacaktır.

Çaydanlığın içini parlatmak için bir diğer yöntem ise kaynar suda eritilmiş kaya tuzu ve sirke karışımı. Kaya tuzu ve sirkeyi güzelce karıştırıp kaynatın. Çaydanlığın hem dışını hem de içini temizleyebileceğiniz bu yöntemle, ilk günkü kadar parlak bir çaydanlık elde edeceksiniz.

Çay 101Çay deyip geçmemek gerek... Çay nasıl demlenir? Çay tadını neler etkiler? Çayın suyu nasıl olmalıdır? Çay demlenmeden önce ne yapılmalıdır? Bu soruların cevapları videomuzda...
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