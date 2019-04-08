Emektar çaydanlıklarınız ilk günkü gibi olsun: İşte çaydanlık temizlemenin püf noktaları

Günlük hayatta neredeyse herkesin en çok kullandığı mutfak araçlarından biri de çaydanlık. Çay demlerken gerçekleşen bazı kazalar sonucu istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Örneğin çaydanlıktaki suyun bitmesi sonucunda çaydanlığın hızla ısınarak içinin ve dışının kararıp, yanması... Böyle bir durumda öncelikle güvenliği sağlamak adına yapılacak en önemli şey, çaydanlığı kesinlikle soğuk suya tutmayın. Yanmış bir çaydanlığı temizlemeye başlamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Çaydanlık temizlerken kullanacağınız ürünleri daha rahat belirleyebilmeniz için çaydanlığın yapıldığı malzeme çok önemli.

Çelik çaydanlıklar kolay kolay aşınmaz ve dayanaklıdır. Emaye, alüminyum veya diğer metallerden yapılan çaydanlıklar ise kolaylıkla aşınarak zarar görebilir.

Bu sebeple metal çaydanlıkları temizlerken, kimyasal temizleyiciler yerine doğal temizleme yöntemlerini kullanın.

Çelik çaydanlıkları temizlerken hem doğal hem de kimyasal maddeleri kullanabilirsiniz. Fakat kimyasal temizleyicileri çaydanlığınızın içinde kullanmamanız, sağlık açısından daha iyi olacaktır. Bu sebeple çaydanlığın içini temizlerken daha çok doğal yöntemleri kullanın.

Doğal yöntemlerle çaydanlıkları temizlemek, çaydanlığın aşınmasını önlemek için çok önemlidir. Ayrıca doğal yöntemleri tercih etmek sağlık açısından da daha faydalı olacaktır.

Yanmış bir çaydanlığın içini parlatmak

Yanmış olan çaydanlığın içine yarım litre kadar su doldurun. Daha sonra 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz ve yarım bardak sirkeyi ilave ederek çaydanlığı kaynatın. Kaynattıktan sonra yumuşak sünger veya pamuklu bir bez kullanarak ovmanız ve bol suyla durulamanız yanmış çaydanlığın içini parlatmak için yeterli olacaktır.

Yanıp, kararan çaydanlığın dışını temizlemek

Bir bardak sirkenin içine 1 çay kaşığı tuz atıp tamamen eritin. Daha sonra çaydanlığın dışını bu sirke-tuz karışımını kullanarak güzelce silin. Bu işlem çaydanlığınızın temizlenmesini ve pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır.

Çaydanlığın içinde oluşan kireci temizlemek

Çaydanlığın içine bir yemek kaşığı kadar limon tuzu koyun ve çaydanlığı su ile doldurun. Limon tuzu çaydanlığın içinde oluşan kireç ve sarartıyı temizlemek için yeterli olacaktır. Ardından çaydanlığın içindeki suyu 15 dakika kadar kaynatıp, güzelce durulayın.

Çaydanlıkta oluşan kireçlerden kurtulmanın bir diğer yolu da şu: Çaydanlığı yarıya kadar suyla doldurun ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra çaydanlığın içine, tamamen dolduracak kadar beyaz sirke koyun. 10-15 dakika kadar bekletip durulayın. Daha sonra içine tekrar su doldurup kaynatın ki sirke kokusu kalmasın. Bu işlem sayesinde bütün kireç ve tortulardan kurtulabilirsiniz.

Çaydanlığı parlatmak

Çelik çaydanlıkları parlatmak için elma kabuklarını kullanabilirsiniz. Elma kabuklarını çaydanlığın içine koyun ve bir miktar su ilave edin. Karışımı ocakta kaynatın. Daha sonra içindeki suyu biraz bırakacak kadar dökün. Bir sünger kullanarak çaydanlığı ovalayın ve parlatın.

Dilerseniz, limon kabuğundan da faydalanabilirsiniz. Limon kabuklarını küçük parçalara ayırın. Limon kabuğu parçalarıyla, çaydanlığın her yerini iyice ovun. Daha sonra suyla güzelce durulayın.

Çaydanlığın daha parlak ve temiz olması için, sirke ve karbonatı karıştırarak macun haline getirin. Bu macun karışımını bir sünger yardımıyla, çaydanlığın iç ve dış yüzeyini güzelce ovaladıktan sonra durulamanız yeterli olacaktır.

Çaydanlığın içini parlatmak için bir diğer yöntem ise kaynar suda eritilmiş kaya tuzu ve sirke karışımı. Kaya tuzu ve sirkeyi güzelce karıştırıp kaynatın. Çaydanlığın hem dışını hem de içini temizleyebileceğiniz bu yöntemle, ilk günkü kadar parlak bir çaydanlık elde edeceksiniz.