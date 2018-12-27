Elmalı turta nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile elmalı turta tarifi
Elma dört mevsim zevkle tükettiğimiz bir meyve. Elmalı turta da aynı zevkle yediğimiz nefis bir tatlı. Ağızda dağılan kıtır kıtır tabanı ve nefis meyveli harcıyla herkesin çok sevdiği elmalı turtayı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Aşağıda sizin için bu noktaları özetledik ve nefis bir elmalı turta tarifi ekledik. Ortaya çok nefis sonuçlar çıkacağından hiç şüphemiz yok. O halde gelsin tüm püf noktalarıyla elmalı turta tarifi...
Öncelikle püf noktalarıyla işe başlayalım. Tüm hamur işlerinde olduğu gibi elmalı turtada da malzemelerin miktarlarına dikkat etmek çok önemlidir. Bu sayede hem hamurunuz ve elmalı içiniz dilediğiniz kıvamda olacak, hem de ikisinin birbirlerine oranının dengesi korunacak.
Dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri turtanın üzerine rendeleyeceğiniz hamurun iyice donmuş olması. Bu nedenle hamuru yoğurduktan sonra üçte birini ayırıp bir streç filme sararak buzluğa kaldırmalısınız. Burada 25-30 dakika bekleyen hamur kolayca rendelenecek.
Bir diğer önemi nokta da turta kalıbının iyice yağlanmış olması. Eğer bunu yapmazsanız turtanız kalıptan çıkarırken kırılıp dağılabilir. Kilitli kalıp kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Hamuru kalıba iyice yerleştirdikten sonra çatalın ucuyla delmek de önemli bir kural. Aksi takdirde turtanın tabanı o hayal ettiğiniz kıtırlığa ulaşamayabilir.
Gelelim tarifimize. Öncelikle malzemelere bir bakalım:
Hamuru için:
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
10 yemek kaşığı toz şeker
1 yumurta
Yarım paket kabartma tozu
Yarım paket vanilya
3 su bardağından biraz fazla un
İçi için:
4 büyük elma
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım tatlı kaşığı tarçın
Yarım su bardağından biraz fazla dövülmüş ceviz
İşe hamuru yoğurmakla başlayın. Hamur malzemelerini un hariç derin bir kapta birleştirin ve karıştırın. Yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun üçte birini buzluğa kaldırın.
Bu esnada iç harcı için soyup rendelediğiniz elmaları geniş bir tavada şeker ve tarçınla kavurun. Elmaların suyunu salıp çekmesini bekleyin. Altını kapatıp içine dövülmüş cevizi ekleyin ve soğumaya bırakın.
Tart kalıbınızı iyice yağlayın. Hamuru unladığınız tezgahın üzerinde merdaneyle hafifçe açın. Ardından kalıbın içine yerleştirip elinizle bastırarak her tarafa iyice yayın. Tabanını birkaç yerinden çatalla deldikten sonra hazırladığınız elmalı harcı üzerine dökün. Son olarak buzlukta bulunan hamur parçasını çıkarıp rendenin iri tarafıyla elmaların üzerine rendeleyin.
Fırını 170 derecede önceden ısıtın. Turtayı fırına verin. Üstü hafifçe kızarınca çıkarabilirsiniz. Kalıptan çıkarmadan önce ılınmasını bekleyin. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip dilimleyin.
BİR DE MÜRDÜM ERİKLİ TURTAYI DENEMEYE NE DERSİNİZ?
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