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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
18.09.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Kafesli elmalı kurabiye tarifi

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Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Kafesli elmalı kurabiye tarifi

Çeşit çeşit yapılan ve lezzeti ile damağa hitap eden kurabiye eve gelen misafirler için çay saatlerinin olmazsa olmazlarından. Özellikle elmalı kurabiyeye küçük büyük kimse kolay kolay hayır diyemez. Tarçın ve elma püresi ile hazırlanan elmalı kurabiye kafes şekli ile hazırlandığında, sunumlarınızda göze de hitap edecek. Peki, elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte, kafesli elmalı kurabiye tarifi ve malzemeleri.

Ağızda dağılan hamuru ve tadı ile damağınıza hitap eden elmalı kurabiyeyi çok kolay ve pratik bir tarifle hazırlayabilirsiniz. İşte, sizler için hazırladığımız kafesli elmalı kurabiye yapımı...

Malzemeler

125 gram tereyağı
120 mililitre yoğurt
85 mililitre sıvı yağ
1 çay bardağı nişasta
5 gram tuz
Yarım paket kabartma tozu veya karbonat
500 gram un
50 gram pudra şekeri
İçi için:
4 adet kabuğu soyulmuş elma
1 çay bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Ceviz
Üzeri için:
Pudra şekeri

Hazırlanışı

Elmaları rendeleyerek toz şekerle pişirin. Soğuduğunda tarçın ilave edip karıştırın.

Tereyağını oda sıcaklığına geldiğinde küçük parçalar halinde yoğurma kabına alın. Pudra şekeri ve nişasta ilave edip elinizle karıştırın. Un hariç diğer malzemeleri karıştırıp yavaş yavaş elenmiş un ekleyerek yoğurun.

Hamuru dinlendirin, beş bezeye ayırın. Hafif unladığınız tezgahta her bezeyi ayrı ayrı merdane yardımı ile açın. Aynı ölçüde olmaları için tencere kapağı ile kesin. Ortasını bulmak için D şekline getirip, 4 eşit parçaya bölün. 4 üçgen parçaya bıçak yada hamur keseceği ile sivri ucundan başlayarak 3 tane V şeklinde kesik atın. Üçgen parçanın ortasından elmalı içi baş parmak gibi döşeyin. Sağlı sollu kundak kapatır gibi kapatın.

Tepsiye aralıklı dizerek 180 derece fırında pişirin.

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